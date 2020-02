Musikspektakel in Ellrich nach Vorbild der Passionsfestspiele

2019 war für die Stadt Ellrich ein erfolgreiches Jahr. Durch den Sieg beim Mach-dich-ran-Wettbewerb des MDR stand die kleine Stadt im Südharz plötzlich landesweit im Fokus der Medien. Das alles gipfelte in einer großen Fernsehshow im September mit der Übergabe des Gewinnerschecks über 200.000 Euro durch die Kirchenbau-Stiftung an den Ellricher Pfarrer Jochen Lenz.

„Nun stehen wir vor der Frage: Was machen wir mit dem Geld?“, sagt Martin Bischoff vom Glockenturmverein und Kirchenbauverein Ellrich. Die Mittel sind nämlich zweckgebunden und müssen für die Weiterentwicklung der St.-Johannis-Kirche verwendet werden. „Und da gibt es viele Wünsche“, betont der frühere Ellricher Uhrmacher.

Zwei Projekte stechen besonders heraus. Zum einen der Erhalt der Bausubstanz des Gotteshauses über die Förderrichtlinie der Kirchenbau-Stiftung. „Diese wird gerade zusammen mit der Landeskirche erarbeitet und soll noch im ersten Halbjahr fertig sein“, berichtet Bischoff. Die Feinplanung und Umsetzung in konkrete Bauvorhaben folge dann im zweiten Halbjahr. „Die Arbeiten müssen vorfinanziert werden, ehe wir die Gelder von der Stiftung zurückbekommen“, so der Ellricher.

Und als Zweites soll der sogenannte Querdenker-Prozess als Begegnungs- und Netzwerkkirche fortgesetzt werden. „Unsere Vorstellung ist, eine Art Musikspektakel entstehen zu lassen“, blickt Bischoff voraus. Die Johanniskirche werde dabei eine Projektwerkstatt beheimaten, in der Musiker proben, Tischler arbeiten und Schneider nähen können. Dabei soll die ganze Innenstadt als Bühnenbild dienen. „Der Gedanke dahinter ist, dass wir Ellricher zusammenfinden und daraus eine große Gemeinschaft entsteht“, verdeutlicht der Südharzer.

Martin Bischoff vom Glockenturmverein im Gespräch mit Hannelore Pientka vom Förderverein der Johanniskirche. Foto: Kristin Müller

Regie wird der Schweizer Regisseur Jürg Montalta führen. „Dieser plant, die Ellricher Bevölkerung mit einzubeziehen und deren Ideen und Vorschläge mit einfließen zu lassen“, erläutert Bischoff. Ein ähnliches Projekt habe Montalta bereits in der Lausitz gestaltet. „Als Vorbild dienen ihm dabei die Passionsfestspiele in Oberammergau, wo zum Beispiel die Bürger als Laiendarsteller auftreten“, so der Ellricher. Auch Bürger aus den Ellricher Ortsteilen und aus Walkenried haben ihr Interesse an der Teilnahme signalisiert.

Das Projekt sei auf zwei oder drei Jahre angelegt. „Eigentlich wollten wir schon in diesem Sommer etwas von den Ideen umsetzen, sind aber jetzt erst dabei, die Finanzierung auf die Beine zu stellen“, erklärt Bischoff. So werde noch nach Fördermöglichkeiten gesucht. „Was auf jeden Fall noch dieses Jahr stattfinden wird, ist die Vorstellung dieses IBA-Projektes am Tag des offenen Denkmals im September“, blickt er voraus. Die Ellricher Johanniskirche ist eines von fünf Thüringer Gotteshäusern, die am IBA-Prozess beteiligt sind.

Hinter all diesen Projekten steht das Vorhaben, die Johanniskirche zu einem kulturellen und touristischen Zentrum der Stadt auszubauen. Damit verbunden ist der Wiederaufbau des Kirchturmes und der Innenausbau des Gotteshauses. Die Thüringer Landesregierung hat eine Fördervoranfrage befürwortet, die derzeit in Erfurt auf die Genehmigung wartet. „Wir hoffen, dass es so schnell wie möglich weitergeht, möglichst noch in diesem Jahr“, so Bischoff. Auch für den Innenausbau liegen schon genaue Vorstellungen vor. „Die Empore soll wieder aufgebaut werden als Regiezentrum für den Chor, und auch die Bestuhlung muss erneuert werden“, nennt er zwei Beispiele. Los gehe es mit dem Innenausbau, wenn die Förderung durch ist und alle Gremien zugestimmt haben.