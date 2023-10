Naturkunde-Museum Gera erhält Fossilienfunde

Gera. Fossiliensammler Thomas Hahn gibt an das Naturkundemuseum Gera hochwertige Funde ab.

Das Museum für Naturkunde Gera hat 13 hochwertige Fossilienfunde für seine Sammlung erhalten. Wie die Stadtverwaltung mitteilte, wurden die Fossilien im Nordosten von Gera gefunden und vom Geraer Fossiliensammler Thomas Hahn aufwendig präpariert. Der Verein „Geraer Mineralien- und Fossilienfreunde“ hatte die großen Fossilienplatten erworben und dem Museum übergeben. Unterstützt wurde der Ankauf maßgeblich durch die Stadt.

Die Fossilien aus dem Stadtgebiet zeigten das Leben am Meeresboden des Zechsteinmeeres vor rund 255 Millionen Jahren, hieß es weiter. Damals besiedelten zahlreiche Armfüßer-Tiere und Moostierchen diesen Lebensraum. Derartige Fossilien seien in Gera zwar bereits seit Jahrhunderten bekannt. Allerdings habe das Museum derart große zusammenhängende Fossilienplatten bisher noch nicht zu bieten gehabt. Der Vereinsvorsitzende Frank Hrouda betonte: „Aus Solnhofen kommt der Urvogel Archaeopteryx, in Chemnitz wurden weltbekannte versteinerte Baumstämme gefunden und Gera ist überregional bekannt für seine schönen Armfüßer-Fossilien aus der Zechsteinzeit.“