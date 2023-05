Neue Musik und Konzerte von Schlagerkönigin Katharina Herz aus Ilmenau (mit Video)

Erfurt. Seit 25 Jahren steht die Sängerin auf der Bühne – und hat noch lange nicht genug.

In ihren Liedern erzählt Katharina Herz kleine Geschichten, die sie erlebt oder erzählt bekommen hat. Meist geht es um das große Thema Liebe, aber die Texte sind so authentisch wie sie selbst, deshalb – und wegen ihrer charmanten und unkomplizierten Art -- ist die Schlagerkönigin aus Ilmenau so beliebt. „Wenn die Sterne fallen“ heißt die neue Single, die am Freitag, dem 19. Mai 2023, veröffentlicht wird. „Es ist ein Ohrwurm aus meinem Album „Schritt für Schritt““, verrät die Sängerin. Es geht um unerwartete Gefühle: „Manchmal trifft uns die Liebe völlig unerwartet für einen Menschen, den man nicht lieben sollte.“ Aber was dann -- darf man das Glück anderer für das eigene zerstören? Katharina Herz will darauf eine musikalische Antwort geben.

Grußbotschaft von Katharina Herz

Seit 25 Jahren steht die Sängerin auf der Bühne. Sie unterstützt auch unsere Spendenaktion „Thüringen hilft“ – und tritt mit dem Luftwaffenmusikkorps Erfurt für Thüringer in Not auf, etwa beim großen Open-Air-Konzert am 28. Juni um 16 Uhr auf der Seebühne Zeulenroda direkt am Thüringer Meer. Auch für den Herbst sind zwei gemeinsame Konzerte geplant – am 24. Oktober um 16 Uhr in der Festhalle Ilmenau und am 14. November im KuK Gera. Unterstützt vom großen Blasorchester interpretiert Katharina Herz weltberühmte Schlager und die schönsten Musical-Melodien, zünftige Märsche runden die Benefizkonzerte ab.

Bei den Benefizkonzerten wird Katharina Herz vom Luftwaffenmusikkorps Erfurt begleitet. Foto: Ingo Glase

Bei Talentshow entdeckt

Im Laufe ihrer Karriere hat die Sängerin viele musikalische Genres ausprobiert. „Das begann schon mit der Hausmusik in unserer Familie.“ Als Kind lernte sie Tanz, Klavier und Akkordeon, als Schülerin leitete sie drei Jahre lang den Gospelchor in ihrer Schule. „Das war eine superschöne Zeit“, erinnert sie sich. „Trotz der ständig wechselnden Schüler hatten wir uns ein tolles Programm für unsere Konzerte erarbeitet.“ Nach dem Abitur studierte sie an der Musikhochschule in Weimar klassischen Gesang und wurde bei der Talentshow „Herzklopfen kostenlos“ von Heinz Quermann in Pößneck entdeckt. „Ich habe zwar nicht gewonnen, bekam aber die große Chance.“ Sie hat sie genutzt: Mit dem Trompeter Torsten Benkenstein absolvierte sie über 2000 Auftritte und zahlreiche Tourneen – und gewann neben der Superhitparade der Volksmusik im ZDF auch die Goldene Stimmgabel. „Das war der Start meiner Schlagerkarriere.“ 2016 übernahm sie selbst die Moderation der legendären Castingshow.

Feste Größe in der Schlagerwelt

Mittlerweile ist Katharina Herz eine feste Größe in der Schlagerwelt, absolviert eigene Konzerte und Tourneen mit vielen anderen Stars, moderiert eine eigene Radio-Show und ist regelmäßig im Fernsehen zu sehen. Aber am liebsten sehen sie die Fans live, bei ihren Auftritten, bei denen sie von sich erzählt, als würde man sich schon ewig kennen. Die Ausgeglichenheit hat einen Grund: „Durch meine Eltern und später meine Familie habe ich einen unglaublich festen Halt und eine gute Bodenhaftung, so dass mir der Erfolg gar nicht zu Kopf steigen konnte. Sie waren und sind immer für mich da.“ So wie Katharina Herz immer für ihre Fans da ist.

Tickets für die Konzerte unter 0361 / 227 5227.