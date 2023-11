Neues Video von Osaka Rising aus Erfurt

Erfurt Das Erfurter Duo koppelt die dritte Single aus seinem Album „Lazarus“ aus. Song und Video sind Referenzen an die „Zurück in die Zukunft“-Filme.

Die Erfurter Band Osaka Rising hat mit „Back in Time“ die dritte Single aus ihrem aktuellen Album „Lazarus“ ausgekoppelt. Das Duo hat für den Song ein Video gedreht, dass das Thema des Stücks humoristisch aufgreift. In dem Lied geht es um Zeitreisen, die Filme der „Zurück in die Zukunft“-Reihe sind laut der Band eine Inspiration gewesen. Auch im Video geht es um das Thema, Verweise auf die Filmfigur Doc Brown tauchen auf. Ebenso Referenzen an die Pop-und Medien-Kultur der 80er-Jahre wie "Knight Rider".

Vorsicht Spoiler! Die Bandmitglieder Tom Walther und Stephan Janson frönen in dem Video einem Bestandteil ihrer Auftritte: Sie zerstören in dem Clip eine etwas zu aufdringliche Hammondorgel, die sich - so die Story des Videos - zwischen die beiden Musiker stellt. Warum die Band manchmal Instrumente zerstören muss, erklärt sie im Interview mit unserer Zeitung.

Osaka Rising macht Rockmusik ohne Gitarren

"Lazarus" ist am am 3. November erschienen und wurde im November und Dezember 2021 im Ground Control Studio in Erfurt aufgenommen. Es ist bereits das drittes Album von Osaka Rising, auf dem die Leidenschaft für Deep Purple deutlich zelebriert wird, aber auch Pop-Momente finden ihren Weg ins Klangbild. Die Band hat außerdem Videos gedreht zu den Songs "Cleopatra" und "Neon Lighthouse". Sänger und Keyboarder Stephan Janson (41 Jahre) kommt aus Erfurt, Schlagzeuger Tom Walther (37) stammt aus Nordhausen, lebt inzwischen ebenfalls in Erfurt.

Osaka Rising - "Back in Time"

Die Band bezeichnet sich selbst als die „lauteste Zwei-Mann-Hardrock-Show ohne Gitarren“. Das Rock-Duo verwendet im Studio und auf der Bühne keine Gitarren. Jedwede Lautstärke, all der erzeugte musikalische Krach kommen von Schlagzeug, Keyboard und Gesang.

Die beiden Vorgängeralben erschienen 2016 (das nach der Band benannte "Osaka Rising") und 2018 ("Roller Coaster Ride"), außerdem gibt es die Live-EP "Live is a Roller Coaster" aus dem Jahr 2019.