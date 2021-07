Neustart mit der Landesmeisterschaft in Erfurt

Erfurt. Die Thüringer Poetry-Slam-Szene kürt auf der Erfurter Bundesgartenschau ihre Landesbesten.

Nach Monaten ohne Dichterwettstreit konnte die Thüringer Poetry-Slam-Szene am Wochenende wieder ihren ersten großen Wettbewerb austragen: Von Freitag bis Sonntag fanden auf der Erfurter Bundesgartenschau die Thüringer Landesmeisterschaften im Poetry Slam statt. Den Meistertitel sicherte sich Marcel Schneuer. Der gebürtige Hamburger hat in Jena studiert und war bereits 2019 Thüringer Vizemeister. Bei den Deutschsprachigen Meisterschaften erreichte er außerdem das Finale. Nun kann er erneut in den Wettstreit um den Deutschsprachigen Titel einsteigen.

Bei den U20-Meisterschaft konnte sich Alina Meier durchsetzen. Die junge Thüringerin verteidigte damit ihren Sieg aus dem Vorjahr. Im Song-Slam gewann Musikerin „friederike.“ Allerdings stand das Song-Slam-Finale kurzzeitig fast vor dem Abbruch, nachdem ein Sturm über dem Erfurter Petersberg aufzog. „Wir hatten aber Glück und konnten weitermachen“, sagte am gestrigen Montag Andreas In der Au vom veranstaltenden Highslammer-Verein. Besonders hob er zudem die Leistung von Stefanie Menschner hervor. Die Poetin konnte zum dritten Mal in Folge eine Top-Drei-Platzierung bei den Landesmeisterschaften erringen.

Im kommenden Jahr werden die Meisterschaften im Theater Arnstadt ausgetragen.