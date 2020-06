Rot beleuchtet ist am späten Montagabend der Domplatz in Erfurt, auf dem viele Großveranstaltungen geplant waren. Die Veranstaltungsbranche ist wegen Corona am Boden.

Erfurt. Mit der Aktion „Night of Light“ machte die Veranstaltungsbranche in mehreren Thüringer Städten in der Nacht auf Dienstag auf ihre Notsituation aufmerksam.

Night of Light in Thüringen – Ein flammender Hilferuf

So eindrucksvoll das Spektakel, so dringlich war der Hilferuf. In ganz Thüringen machten in der Nacht zum Dienstag im Rahmen der „Night of Light“ (Nacht des Lichtes) Veranstaltungsunternehmen und selbstständige Kreative mit Licht-Installationen auf ihre bedrohliche wirtschaftliche Lage aufmerksam. Die Veranstaltungswirtschaft sei durch Corona vom Aussterben bedroht, so die Initiatoren im Namen der fast 9000 Beteiligten in ganz Deutschland. Ziel sei ein Dialog mit der Politik darüber, wie die Branche vor einer Insolvenzwelle und Massenarbeitslosigkeit bewahrt werden könne.

Das Kulturzentrum „mon ami“ in Weimar. Foto: Sascha Fromm

Im gesamten Land hatten Freizeitunternehmen rote Scheinwerfer auf ihre oder andere Gebäude gerichtet. In der Erfurt war der gesamte Domplatz in flammendes Rot getaucht, in Worbis zog sich das Licht wie eine rote Meile durch die Innenstadt. Die Klassikstiftung in Weimar beteiligte sich mit dem Bauhaus-Museum an der Aktion.

Konkrete Reaktionen oder Schritte seitens des Landes Thüringen waren gestern noch nicht zu erfahren. Man nehme die Situation aber sehr ernst und habe sich aus Solidarität mit den Akteuren durch die Bestrahlung des eigenen Gebäudes an der Aktion beteiligt, hieß es aus der Staatskanzlei.

Freizeitunternehmen sind vom Land enttäuscht

Enttäuscht von der unzureichenden Unterstützung seitens des Landes zeigten sich Vertreter von Freizeitunternehmen, die bereits Anfang April in einem Offenen Brief an die Landesregierung auf ihre Existenznöte hingewiesen hatten. „Von Seiten der Regierung gab es keine Rückmeldung. Das Wirtschaftsministerium antwortete mit einer Auflistung bekannter und öffentlich zugängiger Informationen zu Soforthilfe, Harz IV und Krediten für Minijobber. Noch immer gibt es keine sinnvolle Unterstützung oder Entschädigung für die Betroffenen und auch keine fruchtbaren Konjunkturmaßnahmen“, so Brief-Mitverfasser Jan Quilitzsch.

"Night of Light": Leuchtender Protest in ganz Thüringen "Night of Light": Leuchtender Protest in ganz Thüringen Bei der bundesweiten Aktion „Night of Light“ sollte auf die aktuelle Lage der Veranstaltungswirtschaft aufmerksam gemacht werden. Rot beleuchtet war am späten Montagabend der Domplatz von Erfurt. Foto: Sascha Fromm

"Night of Light": Leuchtender Protest in ganz Thüringen Mit der Aktion will die Veranstaltungsbranche, die aufgrund der Corona-Krise und der damit verbundenen Zwangspause seit Monaten kaum Einnahmen hat und auch perspektivisch wenig Hoffnung sieht, deutschlandweit auf ihre dramatische Situation aufmerksam machen. Auch in Erfurt waren rund 60 Gebäude in rotes Licht gehüllt. Die Aktion dauerte von den frühen Abendstunden bis um 1 Uhr am Morgen. Foto: Marvin Reinhart / MGT

"Night of Light": Leuchtender Protest in ganz Thüringen Das passierte in 250 Städten, in Thüringen mit Unterstützung der Mediengruppe Thüringen unter anderem in Arnstadt, Apolda, Erfurt, Gera, Jena und Weimar. Am Hilferuf in Richtung Politik wollten sich dabei Spielstätten, Caterer, Agenturen, Künstler, Hotels, Bühnenbauer, Technikfirmen und Floristen beteiligen. Allein in Erfurt waren rund 60 Gebäude - hier die Staatskanzlei - in rotes Licht gehüllt. Foto: Marvin Reinhart / MGT

"Night of Light": Leuchtender Protest in ganz Thüringen Rot beleuchtet war am späten Abend der Obelisk und ein Teil vom Domplatz in Erfurt. Foto: Sascha Fromm



"Night of Light": Leuchtender Protest in ganz Thüringen Rot beleuchtet ist am späten Abend das Altes Heizwerk, ZENTRALHEIZE, in Erfurt. Foto: Sascha Fromm

"Night of Light": Leuchtender Protest in ganz Thüringen Auch das Radisson-Blu-Hotel leuchtete rot. Foto: Marco Schmidt

"Night of Light": Leuchtender Protest in ganz Thüringen Hilferuf nach staatlicher Unterstützung mit Night of Light. Das Theater in Gera Allein die Stadt Gera muss Einnahmeverluste von aktuell über 310.000 Euro verkraften. Foto: Peter Michaelis

"Night of Light": Leuchtender Protest in ganz Thüringen In Ronneburg war der Lokschuppen (Foto) in rotes Licht getaucht. Foto: Peter Michaelis



"Night of Light": Leuchtender Protest in ganz Thüringen Hilferuf nach staatlicher Unterstützung mit Night of Light in Gera: Das Kultur- und Kongresszentrum Seit mehr als drei Monaten ist jegliche Art von Großveranstaltungen untersagt. Allein die Stadt Gera muss Einnahmeverluste von aktuell über 310.000 Euro verkraften. Foto: Peter Michaelis

"Night of Light": Leuchtender Protest in ganz Thüringen Hilferuf nach staatlicher Unterstützung mit Night of Light in Gera. Das Schloss Osterstein im Hintergrund in Rot. Foto: Peter Michaelis

"Night of Light": Leuchtender Protest in ganz Thüringen Hilferuf nach staatlicher Unterstützung mit Night of Light in Gera. Das Clubzentrum Comma Foto: Peter Michaelis

"Night of Light": Leuchtender Protest in ganz Thüringen Kleine Komödie in Gera in Rot. Foto: Peter Michaelis



"Night of Light": Leuchtender Protest in ganz Thüringen Auch in Weimar beteiligten sich mehrere Initiativen an der Night of Light: Andreas Seiler, Hermann Boddin und Ronny Zeunert. Foto: Michael Baar

"Night of Light": Leuchtender Protest in ganz Thüringen Rot beleuchtet ist am frühen Morgen das "mon ami Weimar". Foto: Sascha Fromm

"Night of Light": Leuchtender Protest in ganz Thüringen Alarmstufe Rot heiß es bei der Night of Light in Weimar - hier rest of best Veranstatlungstechnik. Foto: Roland Rynkowski

"Night of Light": Leuchtender Protest in ganz Thüringen Kasseturm und Arkaden bei der Night of Light in Weimar. Foto: Michael Baar

"Night of Light": Leuchtender Protest in ganz Thüringen Night of Light am Weimarer Bauhausmuseum. Foto: unsere Fotografen

"Night of Light": Leuchtender Protest in ganz Thüringen Die Night of Light in Jena will aufmerksam machen auf die Probleme der Veranstaltungsbranche durch die Corona-Pandemie. Rot angeleuchtet: Volkshaus Jena vom Jenoptik-Hochhaus aus gesehen. Foto: Tino Zippel



"Night of Light": Leuchtender Protest in ganz Thüringen Auch das F-Haus in der Krautgasse in Jena beteiligte sich. Foto: Tino Zippel

"Night of Light": Leuchtender Protest in ganz Thüringen Genau wie die Rose in der Johannisstraße. Foto: Tino Zippel

"Night of Light": Leuchtender Protest in ganz Thüringen Das Volkshaus Jena. Foto: Tino Zippel

"Night of Light": Leuchtender Protest in ganz Thüringen Und das Volksbad in Jena. Foto: Tino Zippel



"Night of Light": Leuchtender Protest in ganz Thüringen Die Frauenbergkirche in Nordhausen erstrahlt im roten Licht wie bundesweit Spielstätten und andere Gebäude. Foto: Christoph Keil

"Night of Light": Leuchtender Protest in ganz Thüringen In der Nacht zum Dienstag wurden in Gera Kultur- und Kongresszentrum, Theater, Schloss Osterstein, Kulturzentrum Comma (Foto) , Kleine Komödie und Quisisana im Rahmen der bundesweiten Aktion rot illuminiert. Foto: Peter Michaelis

"Night of Light": Leuchtender Protest in ganz Thüringen Unter den Bauwerken, die am Montagabend bei der Aktion "Night of Light" erleuchtet wurden, gehörte auch das Rathaus der Stadt Königsee. Foto: Jürgen Prehl

"Night of Light": Leuchtender Protest in ganz Thüringen Auch die Klosterruine im Königseer Ortsteil Paulinzella wurde rot angestrahlt. Foto: Marco Waschkowski / Stadt Königsee



"Night of Light": Leuchtender Protest in ganz Thüringen Auch der Fröbelturm bei Oberweißbach (Stadt Schwarzatal) auf fast 800 Metern Höhe im Westen des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt war am Montag Abend Teil der Aktion "night of light", mit der ein Zeichen gegen die Existenzbedrohung der Veranstaltungsbranche gesetzt werden sollte. Foto: Ronny Nöller

"Night of Light": Leuchtender Protest in ganz Thüringen Der Schminkkasten in Rudolstadt. Foto: Norbert Kleinteich

"Night of Light": Leuchtender Protest in ganz Thüringen Das Rathaus in Rudolstadt. Foto: Norbert Kleinteich

"Night of Light": Leuchtender Protest in ganz Thüringen Die Lutherkirche in Rudolstadt. Foto: Norbert Kleinteich



"Night of Light": Leuchtender Protest in ganz Thüringen Bei der Night of Light wurde in Nordhausen auch die Frauenberg-Kirche angestrahlt. Foto: Sven Gämkow

Die Politik habe es bisher verpasst, die Unternehmer zu stützen und etwas gegen die Verunsicherung der Bevölkerung zu tun. „Viele der Kleinunternehmer sind jetzt, nach Monaten des Erwerbsausfalls, gezwungen, sich selbst in den Ruin zu wirtschaften. Die aktuellen Lockerungen mit einhergehenden Einschränkungen plus die Kaufunlust der verunsicherten Bevölkerung sorgen dafür“, so Quilitzsch.



Begonnener Branchendialog muss intensiviert werden

Der tourismuspolitische Sprecher der Linken, Knut Korschewsky appellierte an die Landesregierung, dass begonnene Gespräche mit der Branche intensiviert und die Forderungen Bestandteil weiterer, für Mitte Juli anstehender Maßnahmen im Mantelgesetz gegen die Corona-Folgen sein müssen. Bisherige Maßnahmen reichten nicht aus, um ein massenhaftes Sterben vor allem von klein- und mittelständischen Unternehmen in diesem Bereich zu verhindern, so Korschewsky. Zudem fordert er wirksame Unterstützung von der Bundesregierung. „Der Bund darf sich nicht aus der Verantwortung stehlen und die Länder mit den Problemen alleinlassen“, sagte er.