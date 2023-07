NS-verfolgte Musiker in Thüringen

Die von Maria Stolarzewicz herausgegebene Dokumentation erinnert an Thüringer Musiker, die in der NS-Zeit verfemt und verfolgt wurden.

Weimar. Ein dreijähriges Weimarer Forschungsprojekt wird mit einem weiteren Tagungsband dokumentiert.

Nicht mit einer Monografie, sondern mit einem zweiten Tagungsband hat Maria Stolarzewicz nun ihr dreijähriges Projekt über verfolgte Musiker im nationalsozialistischen Thüringen abgeschlossen; Teil eins erschien bereits 2020. Gleichwohl darf man von neuesten Forschungsergebnissen sprechen; viele Details dessen, das die promovierte Musikwissenschaftlerin entweder selbst oder dank eingeladener Forscher zu Tage förderte, waren selbst in Expertenkreisen nicht oder nur wenig bekannt.

Zum Beispiel das traurige Schicksal des gebürtigen Greizers Hans Heller, das Jascha Nemtsov, Weimarer Professor für die Geschichte der jüdischen Musik, im Band schildert: Der Komponist Heller machte zuerst als Wunderkind an der Geige auf sich aufmerksam, wurde aber bereits in jungen Jahren wegen seiner Herkunft angefeindet. Mit viel Glück entging er dem Holocaust, ohne indes das Trauma der Verfolgung je überwinden zu können.

Carolin Schäfer, Museumsdirektorin in Sondershausen, nimmt sich der dortigen Musikerfamilie Leser in einen Aufsatz an, und Bernhard Post, früher Leiter des Hauptstaatsarchivs in Weimar, widmet sich Maximilian Fleischer und seinen Nachkommen. Zudem haben Inna Klause und Christine Oeser Notenmanuskripte und Musikerschicksale aus dem Konzentrationslager Buchenwald aufgearbeitet. Wer weiß denn schon, welch zynische Aufgabe etwa der Lagerkapelle zukam?

Der Kreis im Forschungsprojekt war 2018 bis 2021 weit über das Biografische hinaus gespannt, es geht auch um die vorauseilende Systematik von Anfeindung und Verfolgung, um die hiesige Inspiration der fatalen Ausstellung „Entartete Musik“ und nicht zuletzt um heutige Gedenkstättenarbeit. So wünscht man diesem Buch viele Leser und der dringlichen Forschung eine weiterhin so ertragreiche Fortsetzung. Maria Stolarzewicz arbeitet inzwischen als Kulturmanagerin in Opole (Polen).

Maria Stolarzewicz (Hg.): Verfolgte Musiker im nationalsozialistischen Thüringen. Eine Spurensuche II. Böhlau, Köln, 291 S., 100 Abb. (s/w), 65 Euro