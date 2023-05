Offenheit und Vielfalt beim Festival in Mühlhausen

Mühlhausen. Musik als Kommunikation ist das Konzept der Veranstaltung „Clarinet & Friends“. Was die Besucher vom 8. bis 11. Juni in Mühlhausen erwartet.

„Musik als Kommunikation“ ist das Motto des Festivals „Clarinet & Friends“, welches von Donnerstag bis Sonntag (8. bis 11. Juni) wieder uneingeschränkt in Mühlhausen stattfindet. Zu erwarten sind neben großartigen Ensembles, bei denen die Klarinette als „Sprachrohr“ im Mittelpunkt steht, auch Workshop-Orchester.

So bietet der renommierte Klarinettist Helmut Eisel, welcher auch künstlerischer Leiter des Festivals ist, zwei Mitmachaktionen zum Thema „Mein Instrument – meine Stimme“ an. Unmittelbar können Publikum und Künstler zusammenarbeiten, um die unterschiedliche Herangehensweise an Musik kennenzulernen. Am Abend darf dann sogar bei einem Titel im Konzert des jeweiligen Musikers mitgespielt werden.

Schnupperworkshop für 8- bis 18-Jährige

Neu im Programm ist der Schnupperworkshop „Klezmer Kunterbunt“, der für Menschen von 8 bis 18 Jahren in Zusammenarbeit mit der Kreismusikschule Johann-Sebastian-Bach durchgeführt wird.

Die Band „Vagabund“ gibt den alten Klezmer-Tänzen einen neuen Glanz. Sie spielen auch mal bekannte Filmmelodien. Foto: Maria Krahl

Auch zum ersten Mal wird sich das Festival auf eine musikalische Zeitreise in Richtung Thomas Müntzer begeben, dessen Tod Mühlhausen im Jahr 1525 ins Zentrum der Zeitgeschichte rückte. So werden die Frauen des tschechischen Trios „La Gioia“ dem Publikum bei ihrem Eröffnungskonzert am Donnerstag, 8. Juni, um 19 Uhr in der Stadtbibliothek Jacobikirche die Musik um die Zeit des Bauernkrieges näher bringen.

Von Balkanrhythmen bis Swing

Das Duo Almir Mescovic (Akkordeon) und Daniel Lazar (Violine) bieten am Freitag, 9. Juni, um 20 Uhr in der Theaterwerkstatt 3K von Balkanrhythmen bis zu Swing vieles. Eisel stellt am Samstag, 10. Juni, um 20 Uhr in der historischen Rathaushalle dann seine CD „Prayer“ zusammen mit Birke Falkenroth (Harfe) und Sebastian Voltz (Klavier) vor.

Abgerundet wird das Festivalprogramm am Sonntag, 11. Juni, um 16 Uhr im Puschkingarten von der Klezmerband „Vagabund“.

Mehr Infos unter: www.clarinet-and-friends.de