Opus Klassik an Jenas GMD Simon Gaudenz

Simon Gaudenz, „General“ der Jenaer Philharmonie, wird mit einem „Opus Klassik“ ausgezeichnet. Das gab der „Verein zur Förderung der Klassischen Musik e.V.“ als Ausrichter des wichtigsten deutschen Klassikpreises am Mittwoch bekannt. Gaudenz erhält die undotierte Ehrung in der Kategorie „Sinfonische Einspielung/Musik bis inkl. 18. Jh.“ für eine CD mit Werken des wallonischen Komponisten François-Joseph Gossec (1734-1829) und darf zur Preisverleihung am 18. Oktober im Konzerthaus Berlin antreten – neben anderen Größen der Zunft wie Jonas Kaufmann, Elina Garanča oder Anne-Sophie Mutter.