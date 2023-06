Der letzte Beatles-Song soll noch in diesem Jahr erscheinen.

Musik Paul McCartney kündigt letzten Beatles-Song an

London Von den Fab Four sind nur noch Ringo Starr und Paul McCartney am Leben. Aber die Musik der Beatles ist unsterblich - dank KI.

Paul McCartney hat einen mithilfe von Künstlicher Intelligenz (KI) produzierten „letzten“ Beatles-Song angekündigt. Die Technologie sei eingesetzt worden, um die Stimme des 1980 gestorbenen John Lennon aus einem alten Demo-Tape zu extrahieren, sagte Ex-Beatle McCartney (80) der BBC. „Wir haben ihn gerade fertiggestellt und er wird dieses Jahr erscheinen“, erklärte er.

Den Namen des Songs nannte er nicht. Die BBC berichtete, es handle sich wahrscheinlich um eine Lennon-Komposition von 1978 mit dem Titel „Now And Then“. Der Song sei bereits 1995 als möglicher „Reunion-Song“ für die Beatles in Betracht gezogen worden.

McCartney habe das Demo-Tape ein Jahr zuvor von Lennons Witwe Yoko Ono erhalten. Es umfasste demnach mehrere Songs auf einer Kassette mit dem Titel „For Paul“ (Für Paul), die Lennon kurz vor seinem Tod aufgenommen hatte. Die Tracks wurden größtenteils mit einem Ghettoblaster aufgenommen, während der Musiker in seiner New Yorker Wohnung am Klavier saß.

Die Beatles („Let It Be“, „Come Together“) mit McCartney, Lennon, George Harrison und Ringo Starr waren eine der erfolgreichsten Bands der Musikgeschichte. 1970 trennten sie sich. Lennon wurde 1980 in New York ermordet, Harrison starb 2001.