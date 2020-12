„Plan B“ für die Schlösserwelt

Keine Residenz, sondern ein gutbürgerliches Domizil stellt das Kirms-Krackow-Haus in Weimar dar. Das von der Schlösserstiftung betriebene Museum nehmen Touristen indes kaum wahr.

Erfurt. Minister Hoff umreißt, wie er sich einen Umbau der Stiftung in Rudolstadt vorstellt. CDU-Landeschef Hirte hält dagegen.

Recht kurz und lapidar hat Staatskanzleiminister Benjamin-Immanuel Hoff (Linke) am Dienstag skizziert, wie er sich einen bevorstehenden Umbau der Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten vorstellt. Demnach soll die landeseigene, in Rudolstadt ansässige Institution nicht nur weitere historische Liegenschaften, sondern auch darin befindliche Museen unter ihre Obhut nehmen können. Die erforderliche Gesetzesänderung werde jedoch vom Landtag vermutlich nicht mehr vor der Wahl im Frühjahr verabschiedet, so Hoff.