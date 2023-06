Poetische Steckbriefe aus dem Erfurter Untergrund

Berlin. Eine Stiftung wählt „Der lange Arm der Stasi. Die Kunstszene der 1960er, 1970er und 1980er in Erfurt. Ein Bericht“ unter die 25 schönsten deutschen Bücher.

Unter den 25 bestgestalteten Büchern des Jahres ist auch „Der lange Arm der Stasi. Die Kunstszene der 1960er, 1970er und 1980er in Erfurt. Ein Bericht“, gestaltet von Malin Gewinner. Die Stiftung Buchkunst hat die Preisträger 2023 des Wettbewerbs um das schönste deutsche Buch bekannt gegeben und das Werk in der Kategorie „Ratgeber/Sachbücher“ gewählt. Herausgegeben hat es, gemeinsam mit Verlegerin Anne König, die Künstlerin Gabriele Stötzer, geboren in Emleben bei Gotha und 1989 Mitinitiatorin der ersten Besetzung einer Stasi-Zentrale – der in Erfurt.

„Gabriele Stötzer stellt 32 Kunstschaffende aus der Erfurter Untergrundszene jeweils auf einer Seite vor, bebildert mit biografischen Schnappschüssen. In dem System von Linien, das quasi als Formular für alle Buchseiten gilt, wirken sie wie poetische Steckbriefe, und das mit Absicht“, schreibt die Stiftungsjury in ihrer Begründung über das von Malin Gewinner gestaltete Werk. Und weiter: „Die Überschriften erscheinen in bemerkenswerten Großbuchstaben. Mit dickem Stift wurden sie gezeichnet und dann für den Zugriff mittels Tastatur digitalisiert. Sie enthalten verschiedene Konnotationen: der moderne Holzschnitt, dessen Expressivität in der DDR gepflegt wurde und bis in die heutige Zeit hineinwirkt, das Handlettering subversiver Flugblatttypografie. Durch Bücher wie dieses verliert jede Ostalgie ihre Romantik.“

Gabriele Stötzer: Der lange Arm der Stasi. Die Kunstszene der 1960er, 1970er und 1980er Jahre in Erfurt, Spector Books, 288 Seiten,30 Euro Foto: Spector Books

Preis wird im September vergeben

Gestalterinnen, Verleger, Herstellerinnen und Buchhändler wählten aus 603 eingesandten Büchern jeweils fünf aus für die Kategorien „Allgemeine Literatur“, „Wissenschaftliche Bücher, Fachbücher, Schul- und Lehrbücher“, „Ratgeber, Sachbücher“, „Kunstbücher, Fotobücher, Ausstellungskataloge“ und „Kinderbücher, Jugendbücher“. Eines der 25 wird im September mit dem Preis der Stiftung Buchkunst ausgezeichnet, der mit 10.000 Euro dotiert ist. „Die 25 ausgewählten Bücher sind vorbildlich in Gestaltung, Konzeption und Verarbeitung und zeigen eine große Bandbreite gestalterischer und herstellerischer Möglichkeiten“, teilt die Stiftung Buchkunst mit.

Seit 1929 gibt es den Wettbewerb „Die Schönsten Deutschen Bücher“; seit ihrer Gründung 1966 führt ihn die Stiftung Buchkunst durch. Ins Leben gerufen wurde er in einer Zeit, als auch die Buchproduktion industrialisiert wurde. Ziel war und ist, Buchgestaltung und -herstellung zu fördern: „Im Zeitalter der Digitalisierung kommt dem Wettbewerb eine neue Bedeutung zu“, teilt die Stiftung Buchkunst mit.