Robert Kretzschmar stellt sein Debütalbum in Jena und Erfurt vor

Erfurt. Aus dem Thüringer Holzland nach Berlin und zurück: Robert Kretzschmar kommt mit seinem ersten Solo-Album nach Jena und Erfurt. Anna Hauss begleitet ihn in der Landeshauptstadt. Wir haben in beide Platten reingehört.

Das Cover des Albums „Homecoming“ von Robert Kretzschmar. Foto: Einfach Jason/Wagram Stories

Zwei Auftritte, die – wie der Titel seines Albums – eine Art Heimkehr für Thomas Kretzschmar sind. Der Musiker, Jahrgang 1983, lebt zwar seit zwanzig Jahren in Berlin, stammt aber aus Weißenborn im Holzland bei Bad Klosterlausnitz. Sein erstes Solo-Album „Homecoming“ stellt er am 29. November im Jenaer „Trafo“ vor und bereits am Samstag, 21. Oktober, ab 20 Uhr bei einem Doppelkonzert im „Franz Mehlhose“ in Erfurt.

Als Schlagzeuger spielte Kretzschmar etwa für Kat Frankie oder Masha Qrella, nun macht er den Schritt zum sympathisch-sensiblen Singer-Songwriter. Seine Kunst folgt einem minimalistischen Ansatz: mit einer Stimme, zwischen Sprechgesang und Feingeistharmonien, unkomplizierten englischen Texten und dezenten, aber einprägsamen Arrangements. Für das Mixen, Mastern und die Streicherparts hat er auf Hilfe von Experten vertraut, die auch für The Notwist, Beirut und Blumfeld gearbeitet haben.

Robert Kretzschmar - "Homecoming"

Anna Hauss tritt auch in Erfurt auf

Das Cover des Albums „How long is now“ von Anna Hauss. Foto: Wagram

Den zweiten Teil des Doppel-Konzerts in Erfurt bestreitet Anna Hauss. Die Berliner Musikerin ist ebenfalls eine Debütantin mit Vorgeschichte: nach Erfolgen mit der Band Still in the Woods und dem kleinen viralen Hit „I can’t remember Love“ durch die Netflix-Serie „The Queen’s Gambit“ veröffentlicht die 30-Jährige nun ihr erstes Solo-Album „How long is now“.

Die Gitarren sind auf Jazz gestimmt, die Atmosphäre ist meist entspannt und groovy, Ausnahmen bestätigen die Regel, wie das flotte „Hurt“. Die Single "So right" verbreitet chillige Heather-Nova-meets-Massive-Attack-Vibes. Gegen Ende der Platte werden die Arrangements etwas mutiger und um kleine Soundexperimente ergänzt, was die Dramatik- und Aufmerksamkeitskurve der Platte erneut anhebt.