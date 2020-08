Ruben Gazarian ist neuer Generalmusikdirektor am Theater Gera-Altenburg

Der aus Armenien stammende Gazarian werde für mindestens vier Jahre verpflichtet, teilte das Theater am Mittwoch mit. Er folgt damit auf Laurent Wagner.

Gazarian war 16 Jahre lang Chefdirigent und Künstlerischer Leiter des Württembergischen Kammerorchesters Heilbronn. Er hat sich auch als Violinist und Gastdirigent verschiedener Orchester sowie als künstlerischer Leiter des Georgischen Kammerorchesters Ingolstadt einen Namen gemacht.

Seine erste Spielzeit in Gera-Altenburg steht unter einem speziellen Stern: Das Theater gab am Mittwoch seinen an die Corona-Situation angepassten Sonderspielplan bekannt. Damit verbunden sind auch Corona-Auflagen, unter denen Theaterbesuche überhaupt möglich sein sollen.