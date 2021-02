Ruhe, wenn der Vater fragt!

Jedes Jahr dieselbe heikle Frage: Was schenke ich meinem erwachsenen Sohn zum Geburtstag?

Nein, nicht schon wieder ein Buch oder eine DVD. Zumal ich ihm zu Weihnachten erst zwei Bücher geschenkt habe: „1984“ von George Orwell und „2084“ von James Lawrence Powell. Das war symbolisch gemeint. 1984 ist er geboren und 2084 wäre er hundert Jahre alt.

Was also überreiche ich ihm? Im letzten Moment kommt mir die zündende Idee: ein Familien-Quiz!

Das kann man sich selbst zusammenstellen, frei nach dem Motto: Weißt du noch? Oder: Wie gut kennst du dich und deine bucklige Verwandtschaft?

Am besten, man fängt mit einfachen Fragen an: Nenne alle deine Omas, Opas, Onkels und Tanten! Wie alt sind deine Cousins und Cousinen? Wie hieß unsere erste Katze? Hattest du Angst vorm Weihnachtsmann? Wo hast du zum ersten Mal Schnee erlebt?

Die sind unverfänglich, leicht zu beantworten und geben Schwung für die nächste Raterunde: In welcher Stadt ist deine Mutter geboren? In welchem Jahr wird dein Vater Rentner? Nenne drei Persönlichkeiten deines Wohnorts! Wie fiel dein erstes Zeugnis aus?

Wer das beantwortet, ist reif für die letzte, schwierigste Runde. Jetzt kann man endlich mal das an den Sohn oder die Tochter bringen, was man schon immer hatte fragen wollen, sich aber nie getraut hat: Was denkst du, warst du ein pflegeleichtes oder eher ein schwieriges Kind? Warum bist du dauernd ausgebüxt? Wie oft hast du deine Mutter angeschwindelt? Warum wolltest du deinen Vater auf den Mond schießen?

Vielleicht sollte ich auf die letzte Frage lieber verzichten, denn sie könnte mich psychologisch ins Hintertreffen bringen. Zum Beispiel mit einer Gegenfrage: Das weißt du selbst am besten, Daddy. Warum fragst du mich?

Warum! Warum! Habe ich Geburtstag oder du?