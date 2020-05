In verschiedenen Farben erstrahlte das Schloss in Heringen Ende April. Mit der Illumination des Gebäudes sollte auf die vielen kulturellen Absagen aufgrund der Corona-Krise aufmerksam gemacht werden.

Heringen. Das Museum in Heringen kann wieder besucht werden. Aber die Öffnungszeiten sind verkürzt. Die Hygienevorschriften müssen eingehalten werden.

Schloss Heringen öffnet seine Pforten wieder

Das Schloss Heringen öffnet ab 12. Mai endlich wieder seine Pforten, teilte das Museumsteam mit. Alle vier musealen Etagen sowie die Tafelstube und der Hofsaal sind dann wieder zum Museumsbesuch mit Einschränkungen zugänglich. Die Öffnungszeiten sind allerdings verkürzt. Montags bleibt das Museum geschlossen. Dienstags bis freitags ist das Schloss von 12 bis 17 Uhr geöffnet, samstags und sonntags von 10 bis 16 Uhr.

Für den Museumsbesuch sind aufgrund der Corona-Pandemie neue Regeln zu beachten. So ist unter anderem die Besucheranzahl in den Museumsräumen auf maximal 50 Personen zeitgleich begrenzt. Bei großem Besucherandrang kann es daher zu Verzögerungen oder Wartezeiten beim Eintritt kommen. Auch ist das Tragen eines Mund-und-Nasen-Schutzes in den Räumen des Schlossmuseums verpflichtend.

Alle geltenden Regeln zu Kontaktverboten, Hygienevorschriften und Abstandshaltungen bleiben auch bei dem Museumsbesuch in Schloss Heringen bestehen. Aufgrund der Hygienevorschriften stehen die multimedialen und interaktiven Stationen sowie die haptischen Hands-On-Stationen in der archäologischen Dauerausstellung nicht zur Verfügung.

Es finden bis auf Weiteres auch keine Führungen, museumspädagogischen Angebote oder anderweitige Veranstaltungen im Schloss statt.