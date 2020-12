Singen trotz Corona: Nicht jeder Thüringer Chor bleibt stumm

„Singet frisch und wohlgemut“ ruft ein geistliches Lied in die Adventszeit hinein, unter anderem in Hugo Distlers Motette auf die Weihnacht. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.

Normalerweise würde dieser Ruf vielstimmig gehört und weitergetragen. Der Kammerchor der Musikhochschule Weimar zum Beispiel hat die Motette im Programm, für insgesamt fünf Adventskonzerte, die in Kassel, Bad Gandersheim, Alsfeld, im Harz und zu Hause hätten stattfinden sollen.

Daran arbeitete Chorleiter und Professor Jürgen Puschbeck auch noch im November, in geteilten Proben. Die künstlerische Praxis ist der Kontaktbeschränkungen wegen zwar gerade nicht erlaubt, der Unterricht aber schon. Und Studenten im Fach Chordirigieren hätten einzelne Stücke in den Konzerten leiten sollen. Die fallen nun aus. Vielleicht stellt man einzelne Stücke als Video ins Internet.

„Der Advent ist für Chöre und Orchester die wichtigste Zeit“, sagt Chordirigent Ralf Schöne aus Weimar, der auch an der Musikhochschule lehrt. Eigentlich hätte er jetzt „volle Kanne“ zu tun. Allein mit dem Steigerwaldchor in Erfurt plante er drei Konzerte. „Weihnachten ohne Musik, das ist doch undenkbar!“

Im Moment dürfe aber kein Ensemble proben, sagt Schöne als Generalsekretär des Verbandes Deutscher Konzertchöre über die Corona-Lage. „Die Chorarbeit im ganzen Land ruht.“

Laienchöre dürfen im Moment gar nichts

Katja Mitteldorf aus Nordhausen, linke Landtagsabgeordnete, bestätigt das als Präsidentin des Chorverbandes Thüringen: „Chöre dürfen im Moment gar nichts. Keine Proben, keine Konzerte.“ Ein rigoroses Hygienekonzept, das man im Frühjahr für die Laienchöre verfasste, ist wieder hinfällig.

Es gibt aber eben doch Chöre anderer Bereiche, die weitersingen. So auch die Kinder und Jugendlichen der Schola Cantorum Weimar. Soeben sagte man zwar alle Adventskonzerte ab. Geprobt wurde und wird aber doch, in Zwanzigergruppen. Außerschulische Bildung macht’s möglich. Dass nun alles umsonst war, dieses Gefühl will Chorleiterin Cordula Fischer den Kindern „auf gar keinen Fall“ vermitteln. Sie setzte von vornherein auf Lieder, die auch zu Hause gesungen werden können.

Darüber hinaus verbucht sie die Proben unter Repertoirepflege und Vorarbeit fürs nächste Jahr. Fischer kann der Situation sogar Positives abgewinnen: „Das Singenlernen in großen Abständen fördert jedes Kind einzeln. Sie singen mittlerweile auch in Abständen hervorragend!“

Die Schola Cantorum hätte in der Herderkirche und der Herz-Jesu-Kirche auftreten sollen. Vollkommene Stille herrscht in solchen Räumen aber nicht. Mit dem November habe man zwar die reguläre Probenarbeit eingestellt, bestätigt der Kantor der Herderkirche, Johannes Kleinjung. Aber Gottesdienste und Andachten, die ja gestattet sind, würden von den Ensembles in Kleingruppen gestaltet. Dafür fänden kurze Sonderproben statt.

Auftritte in Gottesdiensten und Andachten finden statt

„Zu zwanzigst können wir mit entsprechenden Abständen auf der Empore wunderbar singen“, so Kleinjung. Das alles werde auf den liturgischen Zweck begrenzt. Und es ersetzt den Gemeindegesang, auf den man seit dem Frühjahr verzichtet. Vor die Kirche jedoch laden Kleinjung und die Ensembles seit diesem Montag jedermann zum wochentäglichen Adventsliedersingen: auf dem Herderplatz, zwanzig Minuten lang.

Das traditionelle Weihnachtsoratorium Bachs fällt diesmal aus. Kein „Jauchzet, frohlocket“ am dritten Advent. „Wir versuchen, die Sonderrolle der Kirche nicht auszunutzen“, erklärt Johannes Kleinjung. Er kenne allerdings Kollegen, die ihr Weihnachtsoratorium „in ein Gottesdienstmäntelchen packen“, um es stattfinden zu lassen. „Das tun wir ganz bewusst nicht, auch um freiberuflichen Musikerkollegen, die gerade gar nicht auftreten dürfen, nicht zu stark in den Rücken zu fallen.“