Skaten für den Sportrollstuhl

Leo muss einen Vorlesewettbewerb gewinnen. Für Lucy. Aber lesen kann er nur sehr schlecht. Wie es trotzdem klappt, hört Ihr in „Die Sache mit dem dritten L“.

Leo ist zwölf. Er fährt leidenschaftlich gerne Skateboard. Doch er hat nur ein Schrottboard. Seine Mutter hat nicht viel Geld. Seinen Vater kennt er nicht. Eines Tages entdeckt er, dass es bei einem Vorlesewettbewerb ein neues Board zu gewinnen gibt. Doch die Sache hat einen großen Haken: Leo ist Legastheniker. Er kann sehr schlecht lesen.

Rebecca Elbs (Text), Tim Kreuer (Sprecher): Leo und Lucy 1: Die Sache mit dem dritten L. Silberfisch, 214 Minuten, CD/Download, 13/9,95 Euro, ab 10 Foto: Silberfisch

Wenn er es versucht, tanzen die Buchstaben vor seinen Augen. Doch er will das Board unbedingt gewinnen. Denn er hat einen Plan. In dem Hochhaus, in dem er wohnt, lebt auch seine beste Freundin Lucy. Lucy sitzt im Rollstuhl. Wenn er erst das neue Board hat, kann er beim Skater-Wettkampf gewinnen. Mit dem Preisgeld will er für Lucy einen Sportrollstuhl kaufen.

In der Geschichte geht es darum, wie man mit Schwierigkeiten fertig wird. Und das wird an vielen Stellen sehr witzig erzählt.

Hier geht’s zur Hörprobe.