Sondershäuser Narren stellen Adventskalender ins Netz

In Beberanien geht die Faschingssonne nicht unter. In der nächsten Saison soll das 70-jährige Bestehen des Vereins gefeiert werden. Im Bild: Leon und Christiane von der Showtanzgruppe „Traumtänzer".

Es ist nicht das erste Mal in der fast 70-jährigen Geschichte des Karnevalvereins Blau-Weiß Beberanien, dass keine Veranstaltungen in der fünften Jahreszeit stattfinden. Nur mit dem Unterschied, dass die Karnevalisten in der Saison 1990/91 freiwillig darauf verzichteten, erklärt der Vorsitzende Holger Graw. Aufgrund des Golfkriegs sei damals niemand in Feierstimmung gewesen. In diesem Jahr sind in Beberanien ebenfalls alle Veranstaltungen abgesagt. Unfreiwillig, denn Corona einen Strich durch die Rechnung gemacht.