Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Sondershausen hat Geld übrig für die Kultur

Mit dem Kulturlastenausgleich finanziert Sondershausen normalerweise einen Teil seiner Kulturausgaben, darunter auch Veranstaltungen wie das Residenzfest oder die Liszt-Konzerte. Die fielen aufgrund der Corona-Pandemie aus. Komplett ausgegeben seien die Mittel in diesem Jahr noch nicht, bestätigt Kulturmanagerin Claudia Langhammer. Rund 400.000 Euro erhält die Stadt jährlich vom Land. Was mit dem zugewiesenen Geld geschehen soll, dazu befinde sich die Stadt mit der Staatskanzlei im Gespräch. Zurückgezahlt werden müsse es wohl nicht.

Zudem hoffe man, dass es noch Möglichkeiten gebe, in diesem Jahr spontan Veranstaltungen zu organisieren. Aktuell aber seien die Auflagen für Feste zu groß. Alle Ideen, die es gebe, scheiterten an den Abstands- und Hygieneregeln. Diese seien bei einem Fest nur schwer einhaltbar. Kosten und Nutzen würden in keiner Relation stehen, wenn nur 20 Leute ein Konzert besuchen könnten. Mit den Hebebühnenkonzerten habe man immerhin eine Möglichkeit gefunden, Künstlern eine Bühne zu bieten und den Menschen ein wenig Unterhaltung.

Jetzt zum TLZ-Newsletter anmelden Täglich wissen, was in meiner Region los ist E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Zwei weitere Konzerte sind derzeit geplant. Am 19. Juni wird die Band „AnnRed“ in Großfurra zu hören sein. Am 2. August soll es noch ein Konzert von oben in Schernberg geben.