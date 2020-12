Spiele-Tipps gegen den Corona-Frust

Thomas Wodzicki (56) ist Gastdozent an der Ernst-Abbe-Hochschule Jena, testet Spiele für verschiedene Medien und gehört zur Jury des Toy-Awards der Nürnberger Spielwarenmesse.

Während der Corona-Krise wird so viel gespielt wie lange nicht: Die Spiele-Hersteller verzeichnen Zuwächse. Und auch in den Bibliotheken sind Gesellschaftsspiele gefragt. Doch welche Brett- und Kartenspiele sind wirklich spannend? Der Thüringer Spieletester Thomas Wodzicki hat zehn Tipps – Klassiker, Entdeckungen und Neuheiten. Das ein oder andere Spiel bietet sich obendrein auch als Geschenkidee an. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.