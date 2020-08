Stadtbibliothek Nordhausen kehrt zu alten Öffnungszeiten zurück

Nordhausen. Das Nordhäuser Bücherhaus knüpft wieder an die Zeiten von vor Corona an.

Die Nordhäuser Stadtbibliothek kehrt ab Dienstag, 1. September, zu den Öffnungszeiten aus der Vor-Corona-Zeit zurück. Über die neuen Öffnungszeiten informierte jetzt Bibliotheksleiterin Hildegard Seidel. Die Bibliothek hat dann wie folgt geöffnet: montags 13 bis 18 Uhr, Dienstag, Mittwoch und Freitag von 10 bis 18 Uhr, donnerstags 10 bis 19 Uhr und am Samstag von 10 Uhr bis 13 Uhr.

Gleichzeitig bleiben alle Hygieneregeln in Kraft. Nicht mehr als 20 Personen dürfen gleichzeitig in die Bibliothek. Die getrennten Ein- und Ausgänge sind unbedingt zu beachten. Der Besuch in der Bibliothek ist so kurz wie möglich zu halten. Für die Lesesaalbenutzung gilt Anmeldepflicht. Die Benutzer-PCs stehen nur eingeschränkt für einen kurzen Zeitraum zur Verfolgung. Im Haus gilt Maskenpflicht und die bekannte Abstandsregel.