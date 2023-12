Sternstunde im Jenaer Musikleben

Marianna Shirinyan und die Jenaer Philharmonie unter Simon Gaudenz beim 2. Samstagskonzert am 16. Dezember 2023 im ausverkauften Ernst-Abbe-Saal des Jenaer Volkshauses

Jena Kongeniales Musizieren in Schumanns Klavierkonzert und rhythmische Prägnanz bei Ravels „Boléro“

Das 2. Samstagskonzert im Ernst-Abbe-Saal des Jenaer Volkshauses war ausverkauft. Zu Beginn erklang Robert Schumanns Klavierkonzert in a-Moll op.54, gespielt von der armenischen Pianistin Marianna Shirinyan und der Jenaer Philharmonie unter Simon Gaudenz. In kaum einem anderen Konzert der Romantik ist die Musik des Soloinstruments mit der des Orchesters so stark verwoben. Die Leichtigkeit, Klarheit und leise Intensität ihres Klavierspiels und ein schlanker, transparenter, lichtdurchfluteter Orchesterklang offenbarten die Freude, mit der Marianna Shirinyan, Simon Gaudenz und die Jenaer Philharmonie miteinander konzertierten. Die Stimme des Soloinstruments verband sich mit einzelnen Orchesterstimmen und schien bisweilen regelrecht über dem Orchester zu schweben.

Wie groß ihre pianistische Meisterschaft ist, zeigte die Pianistin in der Kadenz des Kopfsatzes. Im „Intermezzo“ vermied Marianna Shirinyan jegliche Sentimentalität. Sie und das Jenaer Philharmonische Orchester fanden zu zarter, verständnisinniger lyrischer Schönheit, ehe sie im Allegro vivace das im Dreivierteltakt gehaltene Thema brillant, virtuos und wunderbar beseelt zum hinreißenden Finale führten. Marianna Shirinyan bedankte sich für den langen, herzlichen Applaus mit einem Impromptu von Franz Schubert.

Orchester geriet immer mehr ins Swingen und Grooven

In Maurice Ravels „La Valse“ ließ Simon Gaudenz den Rhythmus des Walzers mit allen Verzögerungen, Verwandlungen und Wirbeln rhythmisch prägnant erklingen und alle Klangfarben des Orchesters erblühen. Bis zum letzten delirierenden Wirbel war zu hören, mit welchem Können und welcher Hingabe das Jenaer Philharmonische Orchester Ravels Meisterwerk musizierte.

Zum Abschluss spielte die Jenaer Philharmonie unter Simon Gaudenz‘ exakter Leitung Ravels berühmten „Boléro“. Über dem gleichförmigen Rhythmus, der von der Trommel (großartig: René Münch) unaufhörlich markiert wurde, erhob sich – von jeweils unterschiedlichen Instrumenten und Instrumentengruppen vorgetragen – ein immer gleiches Thema, zunächst vom Pizzicato der Streicher untermalt. Immer stärker schwoll die Musik in einem faszinierenden Crescendo an, und immer mehr geriet das Orchester ins Swingen und Grooven, bis am Ende ein grandioser vielstimmiger, farbenreicher Orchesterklang das Publikum zu Beifallsstürmen hinriss.

Herzlicher Applaus und stehende Ovationen für Simon Gaudenz und die Jenaer Philharmonie!