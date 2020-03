Theater Meiningen: Die Leere in der Mitte

Das ist ein Traum, ein gemalter Traum. Der Traum der Frau, die mit Schmerzen röchelt unter diesem Bild. „Die Geburt der Venus“, betörend schön. Doch für die Frau muss es ein Albtraum sein. Einstmals war sie wie die eine Schaumgeborene, schön und begehrt, doch jetzt ist das nur noch der Schaum, der treibt auf ihren Erinnerungen. Jetzt ist sie, die einmal ein Filmstar war, in diesem Provinznest, ist hier mit diesem Gigolo, der hier zu Hause ist. Der die alte Frau benutzt, um sich sein Mädchen zu holen. Das Mädchen, dem er außer der Erinnerung die Syphilis hinterließ.

Tennessee Williams (1911–1983) war ein wenig so etwas wie Tschechow in den Farben und der Temperatur der amerikanischen Südstaaten. Zwar, wo bei dem Russen der Samowar gleichmütig summt, da brodelt bei dem Amerikaner das aufgeheizte Temperament des Sü-dens, doch einsame Menschen und hoffnungslose Horizonte, das kennen und beschreiben sie beide, beide zeigen sie ihre Leute auf dem Weg zur Endstation Sehnsucht. Allerdings, „Süßer Vogel Jugend“ gehört wohl nicht zu Williams stärkeren Stücken.

Die Geschichte des jungen Chance, der Heavenly, noch ein sprechender Name, liebt, die Tochter des großen Boss Tom Finley. Der Vater wollte ihn nicht, der Junge ernährte sich durch Jobs und Betten, und nun ist er wieder da, die alte Diva soll ihm Glanz und Kohle schenken. Seine Liebe wird er nicht bekommen, und sie werden mit ihm tun, was sie kürzlich taten mit einem jungen Schwarzen, sie werden ihn kastrieren. „Der süße Vogel Jugend“ das ist ein Lied und eine Zeile darin heißt „Wie traurig ist die Wahrheit?“

Zu wenig Spannung,zu wenig Leidenschaft

Die traurige Wahrheit über diesen Abend im Meininger Theater, wenigstens die des Berichterstatters, heißt: Er ist zu lang und zu langweilig. Lars Wernecke hat das inszeniert in der Übertragung von Nina Adler, auf der Bühne von Cornelia Brey, die die Handlungsorte im freien Raum markiert und Botticellis Venus über das Bett im Hotelzimmer hängt. Und dieser intelligent gesetzte Kontrast, das Sinnbild weiblicher Schönheit gegen die Angst, die Sehnsucht der Frau wird zugleich zum ungewollten Sehnsuchtsbild der Inszenierung. Denn kaum je gelingt es dem Regisseur mit seinen Darstellern Ulrike Walther und Yannick Fischer, dieses Paar als die Mitte des Abends zu behaupten.

Kaum Spannung zwischen diesen beiden Schauspielern, kaum Leidenschaft – nicht einmal für das eigene Leben, kaum je eine Atmosphäre, die mit der lastenden Schwüle des Südens aufgeladen ist. Wernecke inszeniert das sanft verstaubte Stück, es ist Meiningen, sozusagen sehr geradeaus, wogegen an diesem Haus wenig einzuwenden ist, indessen: Er inszeniert die beiden Hauptdarsteller auch recht uninspiriert.

Yannick Fischer ist hier ein schlichter, naiver Junge, keiner, der um die Welt, der um sein Leben spielt. Nie auch nur eine schimmernde Erinnerung an den glitzernden Gigolo, den Beau. Und so werden auch der Schmerz über das, was nun aus ihm wurde, die Sehnsucht, das Leben und das Mädchen doch noch zu bekommen, nie wirklich spürbar. Nie erlebt dieser Junge wirklich eine Tragödie, der „Faktor X in meinem Blut“, den er für sich reklamiert, bleibt Behauptung. Der ist nicht gescheitert: Der war nie, der würde sich der Kastration nicht hingeben wie Christus dem Kreuz und uns gute Worte widmen. Der würde einen Job suchen im nächsten Drugstore.

Und so hat das Problem seiner Partnerin Konsequenz. Ulrike Walther hat kaum je die Aura der Frau, die doch einmal ein Star war, eine Aura, die doch erst die Folie bildet, auf der sich Schmerz und Angst markieren könnten. Kaum, dass sie einmal wirkliche Eindrücklichkeit gewinnt, ihre Figur greint oder hechelt hysterisch, aber nie, nie liegt darunter die Größe, der Schmerz dieser Frau. Das glüht, das brennt, das schreit nie aus der Seele, nicht in der Konfrontation, nicht wenn die verlorenen Seelen einander berühren und beschützen wollen. Beide nie einen Untertext, nie einen Gestus, der das Verlorene ahnen lässt und den Schmerz darum.

Und dann kommt Boss Tom Finley, Michael Jeske. Zunächst beim Golf mit Unterhose, und das stiftet böse Ahnung. Aber dann hat Jeske einen Ton in der Stimme, wenn er mit seiner Schwägerin spricht, von seiner Mission. Der große Boss, dessen Mission die Reinhaltung der weißen Rasse ist, ist tatsächlich besorgt um seine Tochter, er wirbt um sie, wenn er von der teuren Brosche erzählt, die er ihrer todkranken Mutter schenkte. Katharina Walter hat resignierte Trauer in der Stimme – und ein wildes hysterisches Lachen, wenn der Vater, auch hier ein cleverer Mann, berichtet, den teuren Schmuck der toten Frau wieder abgenommen zu haben, er ist ja nicht blöd. Und Jeske schaltet mühelos um auf Macht und Autorität.

Dort wie hier geht der Rissdurch die Familien

Wenn dieser Schauspieler auftritt, dann hat der Abend sofort eine andere Temperatur, eine Spannung – und eine Sinnstiftung. Denn Michael Jeske und Katharina Walther sind, was, im Interesse der Spannung, doch Yannick Fischer und Ulrike Walther sein sollten: Die Mitte. Dann hält Boss Finley seine große Rede, Wernecke lässt sie als Projektion laufen. Zwar, dieser Volkstribun missbilligt die Kastration des Schwarzen, doch versteht er die Motive der Täter, doch, er versteht sie gut. Und die Tochter flüchtet aus dem Saal, neben diesem Mann kann sie nicht stehen.

Die Regie konzentriert sich, gewollt oder nicht, auf dieses Paar: Dort wie hier geht der Riss durch die Familien, dort wie hier haben die Brandstifter nichts zu tun mit dem Brand. Das ist deutlich hier und heute, die Fahnen der Konföderierten wären hier wohl die Reichskriegsflagge. Das ist eine sinnfällige Konzeption für die Gegenwart, aber dafür haben sie wenig sinnliche Mitte für den Abend.

Nächste Aufführungen: Sonntag, 8. März, und Samstag, 21. März