Theaterherbst-Aufführung fällt in Greiz wegen Corona-Fall aus

Nach einem freiwilligen Test wurde eine Teilnehmerin der Tanz- und Performance-Werkstatt des Greizer Theaterherbstes positiv auf das Virus Sars-CoV-2 getestet, wie der Verein am Mittwoch mitteilte. Alle aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus in Thüringen lesen Sie in unserem Liveblog