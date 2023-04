Thekla Naveau: Kindergärtnerin aus Leidenschaft

Mühlhausen. Thekla Naveau setzte sich intensiv für die Verbreitung der Fröbel-Pädagogik und für die Frauenrechte ein. Warum sie in Sondershausen angefeindet wurde.

Eine einfache Kindheit hatte Thekla Naveau nicht. Als zweites von sechs Kindern wurde am 13. April 1822 die Tochter des Arztes Johann Ludwig Gottlieb Naveau in Mühlhausen geboren. Nur wenige Jahre später starb der Vater und Theklas Mutter, 36 Jahre jung, geriet in finanzielle Schwierigkeiten, sodass sie mit den Kindern in ihr Elternhaus nach Groß-Keula zurückkehrte. Hier wuchs Thekla Naveau auf, bis sie mit 14 Jahren nach Nordhausen ging, um hier im Privathaushalt einer Französin ihre Sprachkenntnisse zu verbessern. In die Heimat zurückgekehrt, verließ sie diese mit 25 Jahren endgültig gen Mühlhausen. Hier erhielt sie eine Anstellung im Haus von Julie Lutterroth, einer freigebildeten Dame, und geriet so in Kontakt mit Henriette Breymann.

Die Großnichte des Pädagogen Friedrich Fröbel weckte in Naveau das Interesse für die Fröbelpädagogik und die Idee des Kindergartens, sodass die mittlerweile 30-Jährige ihre sichere Stelle in Mühlhausen aufgab und sich dazu entschied, Kindergärtnerin zu werden. Alsbald war der Kontakt zu Fröbel hergestellt, der ihr auch einen Ausbildungsplatz an seinem Seminar auf Schloss Marienthal bei Schweina zusicherte. Durch den plötzlichen Tod Fröbels am 21. Juni 1852 war es Thekla Naveau nicht mehr vergönnt, den Pädagogen persönlich kennenzulernen. Sie erhielt ihre Ausbildung durch Wilhelm Middendorff, einem Mitarbeiter des verstorbenen Pädagogen, der das Kindergärtnerinnen-Seminar nach Keilhau bei Rudolstadt verlegte.

Kindergärtnerinnen-Seminar in Nordhausen

Nach sechs Monaten war der Kurs erfolgreich abgeschlossen und die frisch gebackene Kindergärtnerin ging nach Sondershausen. Hier eröffnete sie 1853 gemeinsam mit ihrer jüngeren Schwester Marianne einen konfessionsfreien Kindergarten. Die Anfänge waren mit nur sieben Kindern bescheiden. Doch, wie Naveau selbst sagte, musste das „mit der Bedeutung der Sache ganz unbekannte Publikum“ erst „langsam Eingang“ zum neuen Konzept der Kinderbetreuung finden. Nach vier Jahren hatte der Kindergarten eine der Stadt „angemessene Höhe“ erreicht. Allerdings wurde Thekla Naveau zusehends in Sondershausen angefeindet, unter anderem, weil sie der Freireligiösen Gemeinde angehörte. Zudem unterhielt sie eine Freundschaft zu deren Leiter, dem umstrittenen Theologen Eduard Wilhelm Baltzer.

Der Druck wurde so groß, dass sie die Stadt verließ. Im liberaleren Nordhausen gründete sie 1867 den zweiten Fröbel-Kindergarten der Stadt. Auf ihre Initiative hin entstand ein Kindergärtnerinnen-Seminar, welches von jungen Frauen aus allen deutschen Staaten besucht wurde und sogar Anwärterinnen aus der Schweiz, Österreich-Ungarn, Russland und Finnland anzog. Zugleich betätigte sich Thekla Naveau als Frauenrechtlerin, indem sie im Allgemeinen Deutschen Frauenverein aktiv war und dem Nordhäuser Frauenbildungsverein vorstand. Nicht zuletzt gründete sie den „Verein zur Förderung der Erwerbsfähigkeit des weiblichen Geschlechts“ in Nordhausen.

Zudem war Naveau bis zu ihrem Tod als Publizistin tätig und hielt viele Vorträge, in denen sie vor allem die Fröbel‘schen Spielgaben und Beschäftigungsmittel in den Vordergrund stellte. Mit nur 49 Jahren starb Naveau am 10. September 1871 nach einer Pockeninfektion in Nordhausen.