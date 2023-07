Thiemes Theaterferien (247): Müssen Hansi Flicks Jungs zur Therapie auf die Couch?

Frank Quilitzsch unterhält sich mit Schauspieler Thomas Thieme über den Zustand der deutschen Fußball-Nationalmannschaft.

Eigentlich wollten wir doch voller Optimismus in die Sommerpause gehen. Das haben uns die Fußballer gründlich vermasselt. Eine Blamage nach der anderen! Was ist da los, Herr Thieme?

Wenn ich es wüsste. Wir dachten ja, dass sich nach dem WM-Debakel was ändert. Man spricht sich aus, gewinnt Erkenntnisse und setzt sie um. Dass ist bei mir und bei Ihnen nicht anders. Das ist im Grunde in jeder Branche so.

Aber auf dem Platz hat sich nichts geändert. Warum?

Ich kann Ihnen ein paar Dinge nennen, die mir aufgefallen sind. Haben Sie die weit aufgerissenen, angstvollen Augen unseres Bundestrainers gesehen? Darin spiegelte sich Ratlosigkeit.

Muss schon wieder der Trainer gewechselt werden?

Hansi Flick behauptet nach wie vor von sich, der Richtige zu sein. Und die anderen halten an ihm fest. Selbst Sportchef Rudi Völler. Wenn „Tante Käthe“ sagt, Flick ist der Richtige, dann kann das eventuell stimmen. Vielleicht wendet sich ja das Blatt.

Die Botschaft hör‘ ich wohl, allein mir fehlt der Glaube. Vor allem die Mannschaft muss an sich glauben.

Manchmal kommen mir die Jungs wie eine Therapiegruppe vor, die immer wieder antritt, um ihre Ängste zu überwinden, und jedes Mal ab der Hälfte in ihre Depression zurückfällt. Wir beide verstehen ja nun nicht so wahnsinnig viel davon, aber wenn gekämpft würde, würden wir das mitkriegen. Ich denke nicht, dass es an mangelnder Fitness liegt. Es wird erstaunlich viel sinnfrei gelaufen. Dafür meidet man die Zweikämpfe. Es geht gesittet zu, die Tätowierten werden immer weniger, die gut Frisierten werden mehr…

Sie wollen aber nicht sagen, dass die Abiturienten wiederkehren.

Abitur haben doch heute alle. Uns fehlen die Maler, Bäcker und Fleischer.

Typen wie Niclas „Lücke“ Füllkrug?

Gegen den lässt sich nichts sagen, außer dass er kein begnadeter Fußballer ist. Im Gegensatz zum brotlosen Künstler Kai Havertz. Doch was nützt dir ein Maler, der seine Bilder nicht ausstellt?

Also doch ein Mentalitätsproblem?

Die Ukrainer, die Polen oder die Kolumbianer haben vielleicht technisch eingeschränkte Möglichkeiten, aber dafür Feuer im Arsch. Das hatten unsere Spieler früher auch, wenn ich an Uwe Seeler denke, an Matthäus, Schweinsteiger oder den Brecher Effenberg. So einen wie den sehe ich beim besten Willen nicht. Hansi Flick meint, modernen Fußball spielen zu müssen, mit Chip-Ball und Dreierkette. Aber mit verunsicherten Spielern kannst du keine Dreierkette spielen. Das geht nach hinten los.

Die Krise hat nun sogar die U21 erreicht.

Die brauchen auch ihren Therapeuten.

In allen Dingen ist besser hoffen als verzweifeln, wie unser Dichter sagt. Werden uns die Damen bei der WM in Australien aus dem Tief holen?

Ich habe schon mal gesagt, der beste deutsche Mittelstürmer heißt Alexandra Popp.