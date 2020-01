Die Autorin Marion Brasch erinnerte in der Thomas-Brasch-Nacht an ihren Bruder.

Thomas-Brasch-Nacht: Weggefährten eines Dichters zwischen allen Stühlen

„Hier wird Brot nicht mit dem Messer geschnitten, sondern mit dem Beil abgehauen“, schreibt Eckart Krumbholz 1975 im Klappentext zu den Gedichten von Thomas Brasch (1945–2001). Es ist das Heft 89 der legendären Lyrik-Reihe „Poesiealbum“ – die Nummer wirkt heute wie ein Omen – und es enthält auch den Text „Hahnenkopf oder Die 24 Stunden vor der Schlacht um Weinsberg“. Im selben Jahr führt Thomas Brasch Regie, als der „Hahnenkopf“-Text als Jazz-Oratorium (Musik: Ulrich Gumpert) in Berlin uraufgeführt wird – Punkt, Doppelpunkt, Punkt, Punkt – das hemd ist schon zerrissen/die haut ist längst zerfetzt / wenn wir doch sterben müssen / dann jetzt – trommelt Günter „Baby“ Sommer damals zum sprachgewaltigen Schlachtgemälde.

Es gibt eine historische Aufnahme. Der 43 in Dresden geborene Free-Jazzer der ersten Stunde Baby Sommer hält sie auf CD gebrannt am Sonnabend im Theaterhaus in die Höhe. Denn auch darum geht es in der Langen Thomas-Brasch-Nacht: der Dichter und seine Lebensgefährtin Katharina Thalbach gastierten 1976, kurz vor ihrer Ausreise in den Westen, in Jena im Großen Hörsaal der Physik mit dem „Hahnenkopf“-Jazz Oratorium. Eine Talkrunde vereint die Thalbach, die damaligen Organisatoren Karl-Heinz Gaida und Olaf Brodersen und die Jazz-Legende Sommer, die sich genau so lebendig und lustvoll erinnert, wie sie kurz zuvor erst solo oder mit Antonio Lucacio (Saxophon) musiziert hatte.

Sich ganz und von vielen Seiten einem Thema widmen, ist die Stärke dieser Langen Nächte im Theaterhaus. Sie sprühen vor Ideen, bündeln Wissen und Kräfte von Universität, Stadt, Kulturvereinen und Sponsoren. Dietmar Ebert, Schriftsteller, Publizist und Nachtmanager zählt sie zu Beginn alle auf. So eilt der Abend im ausverkauften Haus von Höhepunkt zu Höhepunkt. Erinnern, hinterfragen, interpretieren, musizieren; er vereint zahlreiche Protagonisten und bringt zwei liebende Frauen auf die Bühne, die längst selbst ein Werk vorzuweisen haben und doch essenziell dazu beitragen, dass Thomas Brasch ein Gegenwärtiger bleibt.

Marion Brasch, die kleine Schwester und seit ihrem Buch „Ab jetzt ist Ruhe“ 2012 eine der wichtigen zeitgenössischen Autorinnen des Landes, erinnert an den großen Bruder mit ihrem Programm „Bleiben will ich, wo ich nie gewesen bin“. Die immer so wunderbar wache und in sich ruhende Katharina Thalbach, seit Jahrzehnten eine der großen Schauspielerinnen und Regisseurinnen, liest unbekannte Texte von Thomas Brasch, in denen er durchaus mit dem kleinen, spitzen Messer schneidet.