Thüringen bietet Veranstaltungsunternehmen Absicherung für Absagen

Veranstaltungsunternehmen in Thüringen können sich seit Montag beim Land gegen coronabedingte Absagen von Veranstaltungen oder Messen absichern. Sollten Infektionsschutzbestimmungen verschärft oder verlängert werden, beteilige sich das Land an den Ausfallkosten, teilte das Wirtschaftsministerium in Erfurt mit.

Die Regelung betrifft den Angaben zufolge zunächst Veranstaltungen, die zwischen dem 12. April und 30. Juni 2021 stattfinden sollen.

Wie es hieß, sollen bis zu 80 Prozent der bei einer Absage bereits angefallenen Ausgaben einer geplanten Veranstaltung ersetzt werden. Dabei gelte ein Höchstbetrag von 100.000 Euro pro Veranstaltung. Ziel der geplanten Absicherung sei es, «das Vertrauen der Branche in eine absehbare Erleichterung der Infektionsschutzbestimmungen zu stärken und damit wieder die Durchführung von Veranstaltungen zu ermöglichen.» Der Zuschuss muss wie eine Versicherung vor Absage einer Veranstaltung bei der Thüringer Aufbaubank beantragt worden sein.

Der Vorsitzende der FDP-Fraktion im Thüringer Landtag, Thomas Kemmerich, kritisierte, der Vorschlag sei «kurz gedacht, zu kurz gesprungen». Tatsächlich gebe es Entschädigungen nur für abgesagte Veranstaltungen, die von April bis Juni stattfinden sollten. «Die Veranstaltungsbranche arbeitet jedoch mit einem viel weiter gesteckten Planungshorizont. Er reicht schon jetzt über das Jahresende hinaus», meinte Kemmerich. Es gehe zudem an der Lebenswirklichkeit der Branche vorbei, wenn nur Thüringer Veranstalter unterstützt werden sollten.