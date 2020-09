Thüringen-Grammy: Oldies wollen die Jungen schocken

Vorjahresgewinner Kevin Winkler von der Band "Eagle and the Men" aus Jena mit der "Goldenen Schallplatte" für den Gewinner des Thüringen-Grammy 2020.

Überraschung beim Thüringen-Grammy: Mit Arnd Küllmer und Christian Mörstedt alias „Alphablock“ aus Bad Langensalza stehen zwei Musiker im Finale von Thüringens größtem Musikwettbewerb, die mit 44 und 45 Jahren doppelt so alt sind wie die Konkurrenz. Mit ihrem Synthie-Pop-Rock wollen sie am 24. Oktober in der Alten Parteischule in Erfurt die „Goldene Schallplatte“ gewinnen.