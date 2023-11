Thüringer Schauspieler wieder im ARD-Vorabendprogramm

Berlin/Arnstadt. Neue „Wapo Berlin“-Folgen mit Schauspieler Christoph Grunert laufen jeden Dienstag.

Seit 2020 spielt der Thüringer Schauspieler Christoph Grunert den Ersten Kriminalhauptkommissar und Kapitän der „Silbermöwe“, Wolf Malletzke, in der ARD-Vorabendserie „Wapo Berlin“. Seit November laufen jeweils dienstags 16 neue Folgen beziehungsweise die dritte und vierte Staffel. „Wapo Berlin“ steht dabei für „Wasserkriminaldezernat Eins der Wasserschutzpolizei Berlin“.

Ermitteln im „Wapo Berlin“-Team (von links): Hanna Kowollik (Marie Schöneburg), Gisela Heinze (Brigitte Grothum), Marlene Weber (Oska Borcherding), Jasmin Sayed (Sesede Terziyan), Fahri Celik (Hassan Akkouch) und Wolf Malletzke (Christoph Grunert). Foto: Daniela Incoronato/ARD

Christoph Grunerts Figur Wolf Malletzke wird für kurze Zeit von dessen Freund und Kollegen Axel Sommer (Oliver Breite) vertreten, teilt die ARD mit. Malletzke habe sich beim Reparieren seines Laubendachs beide Arme gebrochen und muss sich erholen.

Geboren in Bad Langensalza und aufgewachsen in Arnstadt

Christoph Grunert wurde in Bad Langensalza (Unstrut-Hainich-Kreis) geboren und wuchs in Arnstadt (Ilm-Kreis) auf. Zu seinen Stationen als Theaterschauspieler zählte das Deutsche Nationaltheater Weimar. Seit Ende der 90er-Jahre wirkte er in zig TV- und Filmproduktionen mit, unter anderem in der Sat.1-Serie „Helicops – Einsatz über Berlin“ und der ZDF-Serie „Alles über Anna“, aber auch in diversen „Tatort“-Folgen und TV-Romanzen von „Inga Lindström“ bis „Rosamunde Pilcher“.

Sendetermine: Dienstags, 18.50 Uhr, ARD