Torsten Sträter: Lieber Faustorden in Weimar als Gabelstaplerorden in Bottrop

Weimar. Gespräch mit Torsten Sträter: Der populäre Komiker erhält am 17. Februar den Faustorden des Handwerker-Carnevalsvereins Weimar.

Mit Torsten Sträter erhält am Freitagabend, 17. Februar, einer der populärsten deutschen Comedians den Faustorden, den Karnevalsorden des Handwerker-Carnevalsvereins Weimar.

Herr Sträter, ist der Faustorden Ihre erste Karnevalsauszeichnung?

Ja.

Waren Sie überrascht?

Ich bin ja jetzt kein ausgewiesener Karnevalsfreund. Aber das war eine so charmante Anfrage, dass ich mir gedacht habe, die nehme ich an. Außerdem kam sie aus Weimar, einer der schönsten Städte, die wir haben, aus der Goethestadt, die für erhöhten Sprachgebrauch bekannt ist. Da hab ich mich sehr gefreut.

Sie kommen aus dem Ruhrpott und fremdeln mit dem Karneval?

Sie meinen das Rheinland. Ecke Köln, Düsseldorf.

Für unsereins ist das fast eins…

Wenn Sie das im Ruhrgebiet sagen, lösen Sie damit die Schlacht um Helms Klamm aus. Ich bin jedenfalls nicht übertrieben karnevalsaffin. Das ist mir alles zu Mundart, zu um sich selbst kreisend.

Machen Sie sich Gedanken über ein Kostüm, das Sie am 17. Februar in der Weimarhalle tragen könnten?

Erklären Sie mir gerade, dass ich vielleicht ein Kostüm tragen muss?

Keine Ahnung. Ich meine ja nur. Oder gehen Sie als Torsten Sträter?

Ich werde da mal subtil ranhören. Und wenn ich mich verkleiden muss, dann mache ich das.

Hätten Sie ein Lieblingskostüm?

Immer Batman. Ich bin Batman-Fan.

Der Orden kommt vom Handwerker-Carnevalsverein Weimar. Sie selbst sind ja auch von Hause aus Handwerker, gelernter Herrenschneider. Sitzen Sie manchmal noch an der Nähmaschine?

Ich habe lange nicht mehr genäht, aber vor einigen Wochen habe ich mir eine neue Nähmaschine gekauft. So richtig für Kohle. Mit zwei Nadeln gleichzeitig, die sich selbst einfädelt und 140 Programme hat. Damit habe ich zur Entspannung genäht. Erst mal habe ich jede Hose gekürzt, die ich schon immer kürzen wollte. Dann habe ich einen Sakko-Ärmel neu eingesetzt und ein Hemd mit einem Stehkragen versehen. Nur so, weil die Maschine so schön ist. Irgendwann ist die Nadel abgebrochen. Und ich hatte keinen Bock, sie auszutauschen. Dann bin ich auf Tour gegangen...

Sie werden mit dem Faustorden geehrt. Wie halten Sie es mit Goethe, Weimar und „Faust“?

Es ist immer das Gleiche: „Der Menschheit ganzer Jammer fasst mich an.“

Sie haben Ihren „Faust“ gut gelernt...

Ich finde Goethe aus vielerlei Gründen toll. Er war unser Hauptdichter. Er schrieb beispielsweise einen der ersten Bestseller überhaupt: „Die Leiden des jungen Werther“. Krasser Suizidroman. Danach haben sich so einige aus Mode umgebracht. Weimar habe ich mir auch schon angesehen, Goethes Haus und so weiter. Und als der Weimarer Carnevalsverein dann vor ein paar Wochen angefragt hat, da hab ich mir gesagt: Ja klar, Weimar! Fahr ich noch mal hin. Es ist ja auch nicht der Gabelstaplerorden in Bottrop. Der hätte mich vielleicht weniger gereizt als der Handwerkerorden in Weimar.

Mehr Infos: www.hwc-weimar.de