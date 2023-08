Tränen über Beirut: Choreograf präsentiert beim Kunstfest Weimar eine Hommage an seine Heimat

Weimar. Ali Chahrour hat ein Epitaph für seine sterbende Vaterstadt choreographiert. Das Stück ist nun beim Weimarer Kunstfest aufgeführt worden.

Eine Stadt liegt im Koma. Wie Untoten – in einer morbide-magischen Schwebe befangen – ist ihren Einwohnern nichts übrig geblieben. Nichts als Klage. In diesem Zustand zeigt der libanesische Tänzer und Choreograf Ali Chahrour uns beim Weimarer Kunstfest seine Vaterstadt Beirut. Das Entsetzen, die Trauer gefriert in den Gliedern.

Das bunte, pulsierende „Paris des Ostens“ war es einmal, ganz sicher vor 100, vielleicht noch vor 50 Jahren gewesen. Aber Bürgerkrieg, Inflation, Korruption und politische Lähmung haben das soziale Gefüge der Metropole zerbröseln lassen wie die Gemäuer, denen die Katastrophe 2020, als 2750 Tonnen Ammoniumnitrat in einem Hafenspeicher explodierten, den Rest gab.

Wer will da noch tanzen? Chahrour findet in der urbanen Wüstenei zwei alte Menschen, die nicht mehr wohin mit sich wissen. Es sind Roger Assaf und Hanane Hajj Ali. Sie halten, wie Philemon und Baucis, aneinander fest. Schemenhaft dämmert von der nachtschwarzen Bühne ihr Bild herüber. Alle Bewegung ist langsam, beschwerlich – und in der Agonie völlig sinnlos.

Das Unsäglich-Unsagbare gerinnt in ein paar poetischen Versen; Mimik und Gestik als wesentliche Ausdrucksmomente werden aus letztem, verebbendem inneren Impuls und von den Soundscapes der Live-Musik stimuliert. Ein fremdartiger, sirenenhafter Flageolettton enerviert die Gemüter wie der Ruf zum Jüngsten Gericht und ja: eine alte Weise mit Laute, Percussion und Loops weckt Reminiszenzen ans Leben, stiftet die Beiden sogar samt ihren zwei Pflegern zu einem müden Volkstänzchen an.

„Iza Hawa“, was arabisch „sich verlieben“ ebenso wie „fallen“ bedeutet, hat Chahrour sein 60-minütiges Stück genannt. Aber alle Hoffnung reicht nur für den gemeinsamen Rest zweier lange gelebter Leben. Wo Menschen verstummen, wird Grauen namenlos. „Die Wahrheit der Stadt entspringt ihren Wunden“, sagt Roger. Der Sonnenaufgang wird den Untergang bringen.

Als im E-Werk das Saallicht angeht, löst der krampfartige Schmerz in den Herzen der Zuschauer sich allmählich. Dann brandet Applaus. Im Tänzerischen ist „Iza Hawa“ bis an den Rand des Nichts reduziert. Seine poetische Kraft macht es unsterblich.

Das Kunstfest Weimar geht noch bis zum 9. September. Das Programm ist im auf der Internetseite der Stadt zu finden.