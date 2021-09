Trauer um Hans-Peter Mader

Hohenfelden. Der Thüringer Künstler wurde 70 Jahre alt.

Hans-Peter Mader ist tot. Der Keramiker aus Hohenfelden verstarb bereits am Dienstag, 24. August, im Alter von 70 Jahren, wie die Thüringer Staatskanzlei am Mittwoch mitteilte. „Tief getroffen habe ich vom Tod Hans-Peter Maders erfahren“, erklärte Staatskanzleichef und Kulturminister Benjamin-Immanuel Hoff (Linke). Mader habe seit vielen Jahrzehnten zu den bedeutendsten Künstlern Thüringens gehört, der weit über den Freistaat hinaus mit seinem vielfältigen keramisch-plastischen Schaffen Wirkung entfaltet habe. „Der plötzliche Verlust hinterlässt tiefe Trauer, jedoch wird in jeder Figur, in jeder Raku-Keramik, in jedem künstlerisch ausdrucksstarken Objekt sein Leben und Wirken in zeitloser Erinnerung bleiben“, erklärte Hoff, der Maders Frau und der gesamten Familie sein Beileid aussprach.

Ausgezeichnet durch technisch anspruchsvolle Unikatplastiken

Hans-Peter Mader, geboren am 16. August 1951 in Nordhausen, „war ein vielseitiger Thüringer Künstler, Keramiker, Architekt, Restaurator und Landschaftsgestalter“, wie es aus der Staatskanzlei hieß. Er lebte und arbeitete gemeinsam mit seiner Frau in einem Atelier- und Wohnhaus in Hohenfelden. Seine Arbeitsfelder waren aufgebaute Plastiken, Torsi mit spröden Rissen und gesteinsartiger Oberfläche, Objekte mit Intarsien und Engobemalerei, Dosen in Kugel- oder Kegelform, keramische Wandbilder, aber auch Malerei und Grafik. Er zeichnete sich durch künstlerisch und technisch anspruchsvolle Unikatplastiken aus. Mader beteiligte sich an mehr als 150 Ausstellungen im In- und Ausland. Den Angaben zufolge sind sieben seiner Werke im Besitz der Kunstsammlung des Freistaats Thüringens.