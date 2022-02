Trauerklöße kochen gegen den Schmerz

Wenn jemand stirbt, fühlt sich das an wie eine große Leere. Diese Bücher können trösten, zum Lachen bringen und beim Trauern helfen.

Plötzlich fühlt es sich an, als hätte man ein Loch in sich, eine große Leere. So etwas kann passieren, wenn jemand stirbt, den man sehr gern mochte: zum Beispiel ein Verwandter oder ein Haustier. Manchmal können Bücher trösten und zum Lachen bringen. Denn Geschichten über den Tod müssen nicht unbedingt bedrückend sein. Wir stellen solche Bücher hier vor.

Während die siebenjährige Julia immer größer wird, wird ihr Urgroßvater August immer kleiner. Seine Hände sind voller Runzeln, und manchmal schläft er beim Erzählen einfach ein. Dabei sind seine Geschichten von früher die allerbesten. Beim Tanzen sprang er zudem wie ein Flummi in die Luft. An einem Herbsttag stirbt August. Kurz vorher hat er seiner Urenkelin noch verraten, was sie tun kann, wenn sie ihn vermisst in „Julia und ihr kleiner Urgroßvater“.

Pelle findet Sterben „total blöd, weil es einem das Leben verdirbt.“ Seitdem sein Vater tot ist, wird der Zwölfjährige ständig gefragt, ob es ihm gut geht. Mama guckt matt in ihre Teetasse und raucht zu viel. Aber ein Jahr, nachdem Papa eingeäschert wurde, überreicht sie Pelle einen Karton. Darin sind Briefe von Papa. In jedem stellt er eine Aufgabe: Pelle soll einen Hund aus dem Tierheim holen oder eine bestimmte Holzkiste finden. „16 x zum Himmel und zurück“ zeigt eindrucksvoll, wie Trauer verändert werden kann.

Bei Lucy ist es die Mutter, die nicht mehr lebt. Fünf Jahre sind vergangen. Sowohl Lucy als auch ihr Papa sprechen kaum noch von ihr. Als ein Weißer Hai an Land gezogen wird, will Lucy mehr über diese Raubfische wissen und macht sie zum Schulprojekt. Dabei erfährt sie Neues über ihre Mutter, die Meeresbiologin war. Dann passiert etwas Schreckliches. „Tage der Mondschnecke“ ist ein traurig-schöner Roman, der nicht loslässt.

Manchen Erwachsenen ist das Thema Tod unangenehm. Sie fangen an herumzudrucksen, statt einfach Fragen zu beantworten. Aber das Buch „Und was kommt dann?“ erklärt alles genau mit lustigen Bildern und oft frechen Sprechblasen.

Wenn jemand stirbt, werden viele Menschen nicht nur traurig, sondern wütend oder furchtbar ängstlich. Über solche Gefühle zu reden, ist wichtig und sinnvoll. Es gibt dazu noch andere Wege, sich auszudrücken. „Weil du mir so fehlst“ unterstützt dabei, die richtige Art des Traurigseins für sich zu finden. Das Buch steckt voller Anregungen wie: Tränen malen, Fotos einkleben oder „Trauerklöße“ kochen.

Jens Sparschuh (Text), Julia Dürr (Illu.): Julia und ihr kleiner Urgroßvater. Gerstenberg, 128 S., 13 Euro, ab 7.Hier geht’s zur Leseprobe.

Marlies Slegers: 16 x zum Himmel und zurück. Dressler, 240 S., 15 Euro, ab 10.

Kate Allen (Text), Xingye Jin (Illu.): Tage der Mondschnecke, Woow Books, 459 S., 18 Euro, ab 11.

Pernilla Stalfelt : Und was kommt dann? Moritz, 32 S., 12 Euro, ab 5.Hier geht’s zur Leseprobe.

Ayse Bosse (Text), Andreas Klammt (Illu.): Weil du mir so fehlst. Carlsen, 64 S., 14,99 Euro, ab 6Hier geht’s zur Leseprobe.