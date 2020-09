Turm der Burg Straußberg kommt unter die Blechhaube

Straußberg. Am bröckeligen Gemäuer vom 30 Meter hohen Bergfried in Straußberg werden Schäden erfasst und Gefahrenstellen gesichert.

Ein riesiges Gerüst hüllt den 30 Meter hohen Stumpf des Turms von Burg Straußberg ein. Das bröcklige Mauerwerk des Bergfrieds wird nach über 120 Jahren erstmals wieder gesichert. „1899 ist der Turm zum bislang letzten Mal saniert worden“, weiß Peter Steinhardt, der Vorsitzende des Fördervereins von Burg Straußberg. 1992 seien ein paar größere Schäden ausgebessert worden. „Nun ist sein Zustand bereits so bedenklich, dass wir Besucher schon in den zurückliegenden beiden Jahren nicht mehr in die Nähe des Bauwerks lassen konnten. Immer besteht Gefahr, dass Steine vom besonders angegriffenen Turmoberteil herabfallen.“