Christian Beermann: „Die Leiche war mal größer und mal kleiner“

Vor fünf Jahren ging die erste Folge der in Erfurt produzierten Vorabendserie „Die jungen Ärzte“ als Ableger von „In aller Freundschaft“ auf Sendung. Seither hat sie einen festen Sendeplatz am Donnerstagabend um 18.50 Uhr im Ersten. Seit Anfang 2016 ist Christian Beermann mit von der Partie -- ein außerordentlich vielseitiger Schauspieler. Er verkörpert bei den „Jungen Ärzten“ den Oberarzt Marc Lindner, Spitzname: Dr. Globuli.

Als Sie vor vier Jahren in die Rolle von Doc Lindner geschlüpft sind, wussten Sie da, dass diese Figur mit ihrer gestörten Impulskontrolle gewissermaßen eine Leiche im Keller hat? Oder war das Ihre Idee?

Na ja, es war eine lange Reise von damals bis heute, die Leiche war mal größer und mal kleiner. Aber es gab am Anfang schon die Vorgabe, dass Marc Lindner auf der einen Seite der verständnisvolle Onkologe ist, der sich auch mit Alternativmedizin befasst, und er auf der anderen Seite diese Leiche im Keller hat. Wie das aber konkret aussah, das ist natürlich Ergebnis eines kreativen Austauschs von Autoren und mir. Es war also klar, dass es die andere Seite gibt – aber wie genau, das hat sich erst im Laufe der Zeit entwickelt.

Das heißt also, dass Sie eigene Ideen beim Fortschreiben der Handlung einbringen können?

Wissen Sie, wenn ich mir als Kind etwas gewünscht habe, ein Flugzeug zum Beispiel, hat meine Mutter immer gesagt: Wünschen kannst du dir alles – ob du es bekommst, ist eine andere Frage. So ähnlich, aber ein bisschen freundlicher, geht es bei uns auch zu. Wenn ich Ideen habe, kann ich immer zu den Autoren kommen. Wir sprechen darüber, und ich lasse mich auch sofort davon überzeugen, wenn es aus guten Gründen heißt: Das ist Blödsinn. Aber meine Anregungen werden oft auch übernommen. Das Flugzeug werde ich da aber wohl nicht bekommen.

Aber waren Sie nicht anfangs froh, nach all den Schwerverbrechern im „Tatort“ oder bei „Soko“-Folgen endlich mal einen Guten spielen zu dürfen?

Das ist schon interessant, dass in der Wahrnehmung dessen, was ich mache, die Bösen und Durchtriebenen viel stärker hängen bleiben. Das scheint die Zuschauer irgendwie zu triggern... Und deshalb ist es wunderbar, dass ich jetzt auch den Lindner auf meiner Palette habe. Denn das ist natürlich das Gegenteil: Da darf ich nett sein, zuhören und mich ans Bett setzen, kurzum: all die Dinge tun, die ich sonst nicht tun darf und für die ein richtiger Arzt gar keine Zeit hat. Das ist natürlich ein großes Geschenk, für das ich nach wie vor sehr dankbar bin, weil ich meine ganzen Mörder, Vergewaltiger und so weiter ein bisschen ruhen lassen kann, wenn ich den weißen Kittel anziehe.

Hätten Sie gedacht, dass Sie so lange Teil der Serie sind?

Ich denke, dass langfristig ein Oberarzt gesucht wurde. Aber – und das wissen Sie ja auch – solche Formate leben davon, dass sie gut angenommen werden. Demnach gibt es da am Anfang keine Gewissheit. Ich bin ganz offen an die Sache herangegangen. Das heißt, ich habe mir nicht gesagt: ein Jahr – und dann ist Schluss, weil es für mich das erste Mal ist, dass ich durchgehend in einer Serie mitspiele. Und es war auch ein bisschen ein Abenteuer, das ich da eingegangen bin, das ich aber keine Sekunde bereut habe. Und jetzt kann ich auch sagen: Ich freue mich über jede weitere Folge, in der ich mitspielen darf.

Hat die Figur auch etwas mit Ihnen gemacht? Betrachten Sie die Arbeit von Ärzten mit anderen Augen?

Absolut. Und da geht es gar nicht mal um das Lernen von Fachbegriffen oder das lange, intensive Studium. Es ist eher so, wenn wir unsere Mini-OPs machen, die ja wirklich unter anderen Umständen laufen, bekommt man ein Gefühl dafür, dass die wirklichen Ärzte manchmal wahnsinnig lange am OP-Tisch stehen und hochkonzentriert am Menschen arbeiten müssen. Insofern ist der Respekt extrem groß. Ich möchte nicht sagen: Ich will nicht tauschen. Denn es ist nach wie vor sehr spannend. Das führt ja auch mittlerweile dazu, dass man ein bisschen das Professor-Brinkmann-Syndrom hat und denkt, wenn Leute auf einen zukommen, dass man sich das mal angucken könnte… Bis jetzt bremse ich mich immer noch (lacht).

Ein Beispiel?

Gestern Abend haben wir Fußball gespielt, und einer hat den Ball vor die Nase bekommen. Mein erster Impuls war hinzulaufen und zu gucken, ob etwas gebrochen ist. Aber ich konnte mich dann doch zurückhalten und habe nur lächelnd gesagt: Das wird schon wieder.

Immer wieder loben die Darsteller der „Jungen Ärzte“ die Atmosphäre am Set. Gehört das einfach zum guten Ton – oder ist die Stimmung in Erfurt wirklich eine besondere?

Abgesehen davon, dass ich seriell noch keinen Vergleich habe: Es ist einfach so. Wir müssten Blödsinn erzählen, würden wir etwas anderes sagen. Es sind wirklich wahnsinnig viele nette Leute hier. Ich meine: Es ist wie in jeder Firma, in der Hunderte Leute arbeiten. Mit einigen Kollegen kommt man besser klar, mit anderen weniger. Aber die Atmosphäre ist grundsätzlich extrem freundlich und kooperativ. Ich werde nie vergessen, wie wir hier vor vier Jahren empfangen wurden: Da hingen Girlanden an der Garderobe, Kleinigkeiten für ein herzliches Willkommen, man wurde herumgeführt – dieser Spirit ist so ein bisschen die DNA dieser Serie. Das habe ich eingeimpft bekommen und das habe ich mir auch selbst auf die Fahnen geschrieben. Es ist einfach schön – und es macht das Arbeiten auch so viel leichter. Deshalb werden Sie von mir auch nichts anderes hören. Wir erlauben uns den Luxus, nett miteinander umzugehen.

Nun haben der Oberarzt, den Sie verkörpern, und Fachärztin Theresa Koshka eine On-Off-Beziehung, worauf die Fans total abfahren. Bei Youtube gibt es sogar Zusammenschnitte der besten Szenen, auch haben die Zuschauer den Begriff Themarc geprägt. Können Sie uns verraten, ob es für die beiden ein Happy End gibt?

Ich kann das verraten – aber ich werde es natürlich auch nicht tun… Nein, wenn ich es verraten würde, würde das ja auch voraussetzen, dass ich schon alles kenne. Wir sind da beide nach wie vor auf einem Weg. Und in der Geschichte wurde gerade angedeutet, dass es noch einen Nebenbuhler geben wird. Es ist ja auch in diesem Fall schön, wenn man sich nach etwas sehnen kann, was man nicht hat. Ich stelle mir dann ja immer die Frage, wie es mit den beiden weitergeht, sollten sie mal zusammenkommen. Weil es dann eigentlich erst wirklich anfängt…

Nun hat sich Ihr Kollege Roy Peter Link, um dessen Figur herum sich ja erst die neue Serie entwickelt hat, aus dem Cast verabschiedet. Können Sie das nachvollziehen – und erreicht man möglicherweise irgendwann den Punkt, an dem man aussteigen möchte?

Ich kann das absolut verstehen. Es hängt einerseits mit dem Pensum zusammen, das man leistet und das in seinem Fall noch viel größer war als das von anderen. Andererseits aber auch damit, dass der Beruf Schauspieler bedeutet, verschiedene Sachen zu machen. Man ist eben nicht nur diese eine Figur. Ich verstehe jeden, der nach ein paar Jahren sagt: Okay, das war eine gute Reise, ich habe wahnsinnig viel gelernt, aber jetzt möchte ich gerne den nächsten Schritt machen. Diese Frage muss jeder selbst für sich beantworten. Also: Ich habe volls-stes Verständnis für Roy Peter Link, auch wenn es menschlich wie darstellerisch ein großer Verlust ist.

Sie selbst haben den Spagat bislang gut hinbekommen: Gerade erst hatten Sie eine Rolle im neuen Tatort von Til Schweiger, die Arztserie nimmt Sie also nicht vollends in Beschlag.

Nein. Da muss ich natürlich der Produktion ein großes Dankeschön sagen, weil sie mir viele Dinge ermöglicht. Das ist ja eine Win-win-Situation: Für einen Darsteller ist es immer gut, wenn er auch andere Sachen machen kann. Denn dann ist er entspannt und kann sich auch mit Elan wieder in seine Rolle bei den „Jungen Ärzten“ stürzen. Diese Produktion hat zwar Priorität, aber ich bin in der sehr glücklichen Situation, dass es auch andere Angebote für mich gibt.

In welcher anderen Produktion sind Sie demnächst zu sehen?

Ich gebe Ihnen einen kleinen Tipp: In dieser Woche lief im ZDF die „Die verlorene Tochter“. Das ist eine sechsteilige Event-Miniserie. Wer sie noch nicht gesehen hat, kann ja mal in die Mediathek gucken und schauen, ob der Beermann wieder der Böse ist…