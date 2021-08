Seit Jahren moderieren sie zusammen im Dschungel. Doch was ihr Privatleben angeht, so verfolgen Sonja Zietlow und Daniel Hartwich unterschiedliche Strategien ...

Köln. Nach der Sondersendung 2021 soll das Dschungelcamp 2022 wieder in Australien stattfinden. Das könnte jetzt jedoch in Gefahr sein.

Nachdem das diesjährige Dschungelcamp als unspektakuläre Version in Köln gedreht wurde, sollte das Dschungelcamp 2022 eigentlich wieder in Australien stattfinden. Ein Plan, der jetzt jedoch in Gefahr sein könnte.

Wie der britische Sender ITV am Montagabend mitteilte, wird das britische Vorbild der RTL-Sendung "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" ("I'm A Celebrity... Get Me Out Of Here!"), wie im vergangenen Jahr wieder auf Schloss Gwrych stattfinden.

Die Stiftung, die sich für die Erhaltung des Schlosses in der Nähe von Abergele im Norden von Wales einsetzt, freut sich über die zusätzlichen Einnahmen. Die deutschen Dschungelcamp-Fans sind jedoch besorgt.

Dschungelcamp: RTL macht Fans Hoffnung

Denn wenn die britische Version der Sendung wegen der Corona-Pandemie wieder nicht in Australien gedreht wird, könnte das auch das Aus für den Dreh der deutschen Version in Australien sein. Beide Sendungen teilen sich den Drehort und auch einige Dschungelprüfungen sind ähnlich.

Der Sender versucht den Fans jedoch Hoffnung zu machen: „Wir versuchen nach wie vor alles, um im Januar eine Show aus Australien möglich zu machen“, so ein RTL-Sprecher am Dienstag.

In Australien hatte es zuletzt einige Corona-Ausbrüche gegeben. Die meisten Einreisenden müssen sich in eine strenge Hotel-Quarantäne begeben. Im März hatte ITV-Chefin Carolyn McCall noch angekündigt, wenn möglich, nach Australien zurückkehren zu wollen, weil die Show dort hingehöre.

Ob das deutsche Dschungelcamp 2022 wieder in Australien, ein weiteres Mal in Köln oder ebenfalls auf Schloss Gwrych stattfinden wird, ist also noch abzuwarten.

