In Berlin demonstrierten Tausende gegen die Corona-Regeln. Einige Teilnehmer leugnen die Existenz des Coronavirus, andere schwenkten Reichsflaggen, andere sprachen von Diktatur. Was sie gemeinsam hatten: Fast keiner von ihnen trug einen Mund-Nase-Schutz. Ein Teil der Demo wurde von der Polizei aufgelöst, weil Hygienemaßnahmen nicht eingehalten wurden.

„Dunja Hayali“: Wie umgehen mit den Corona-Leugnern?

Am Wochenende wurde ZDF-Moderatorin Dunja Hayali bei der Demo der Corona-Leugner in Berlin übel angegangen. Nun beschäftigte sie sich erneut mit dem Thema. Was tun gegen eine zweite Welle der Corona-Infektionen? Und was wollen die Corona-Protestierer? So lauteten am Donnerstagabend die zentralen Fragen ihres Talks.

Diskutiert wurde das Thema von Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) und ihrem NRW-Kollegen Armin Laschet (CDU), Linken-Chefin Katja Kipping sowie der Ärztevertreterin Ute Teichert und dem Sozialpsychologen Roland Imhoff.

Großen Raum nahm in der Debatte der Umgang mit den Corona-Leugnern ein. Dabei zeigten sich Katja Kipping und Armin Laschet selten einig. Für drastische Maßnahmen, etwa Demonstrationsverbote oder weitreichende Strafen für Maskenverweigerer, waren beide nicht zu haben.

Anders als manche seiner Parteikollegen plädierte Laschet dafür, die Proteste zuzulassen. Wer die Corona-Regeln dabei nicht einhalte, könne aber nicht mitdemonstrieren. Kipping zog sich beim Thema Strafen gar unelegant aus der Affäre: Statt weiteren Sanktionen solle man vielmehr überlegen, wie man die Menschen bei der Umsetzung der Regeln unterstützen könne – etwa mit Maskenautomaten.

Corona-Demos: Eine einende Verschwörungsmentalität

Das war ziemlich schwach. An anderer Stelle hatte die Linken-Chefin aber einen Punkt: „Wer zu solchen Demos geht, muss wissen, mit wem er sich gemein macht“, kritisierte Kipping die gemäßigten Demoteilnehmer, die in einem Pulk mit extremen Rechten laufen.

Doch wie kommt diese bizarre Querfront zustande? Das Überwölbende sei eine Verschwörungsmentalität, die verschiedene politische Milieus zusammenbinde, erklärte der Roland Imhoff. „Was immer in der Welt schlechtes passiert, ist auf einige Mächtige zurückzuführen“, beschrieb der Sozialpsychologe die grundlegende Haltung.

Dabei gebe es keine Ambivalenz, sondern nur Gut und Böse. Das sei einfach und klar, führte Imhoff aus. Aus Wut über die vermeintliche Ungerechtigkeit werde ein Schuldiger gesucht, etwa Bill Gates oder die Bundesregierung.

Zweite Corona-Welle: Wie gut ist Deutschland vorbereitet?

Bezeichnend ist, dass die Demonstrationen ausgerechnet in einer Zeit aufkommen, in der die meisten Maßnahmen gar nicht mehr gelten. Zumindest temporär, denn gegenwärtig sprechen die Zahlen dafür, dass wir uns am Beginn einer zweiten Welle befinden. Lesen Sie hier: RKI: Über 1100 – Zahl der Neuinfektionen steigt weiter

„Wir sind nicht gut vorbereitet“, sagte dazu Ute Teichert, Vertreterin der Ärzte im öffentlichen Gesundheitsdienst. Statt die Zeit zu nutzen, werde vor allem über Lockerungen debattiert. Die Schulen etwa seien unzureichend auf den Wiedereinstieg eingestellt, warnte Teichert. Und die Gesundheitsämter seien personell nach wie vor nicht gut ausgestattet.

„Dunja Hayali“ – Das Fazit

Schlecht vorbereitet und in der Sache uneins: Diese Ausgabe von „Dunja Hayali“ hinterließ keinen guten Eindruck von Deutschland vor der zweiten Corona-Welle. Leider handelt es sich wohl um ein realistisches Bild.

Immerhin: Etwas Hoffnung machte Manuela Schwesig. In dem von ihr regierten Mecklenburg-Vorpommern gibt es nach wie vor relativ wenige Corona-Fälle. Vor allem aber hat die SPD-Politikerin ihre Krebserkrankung überwunden. „Es lohnt sich zu kämpfen“, sagte Schwesig über ihre dunklen Stunden.

