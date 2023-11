Berlin "Hart aber fair" an diesem Montag: Wann sie den ARD-Talk heute Abend sehen können und wer im Studio zu Gast ist. Ein Überblick.

Immer montags sendet "Das Erste" die Talkshow "Hart aber fair"

Louis Klamroth empfängt darin verschiedene Gäste, die mit ihm diskutieren

Das sind die Gäste heute (27. November) bei "Hart aber fair".

In der ARD-Talkshow "Hart aber fair" sind regelmäßig Politiker, Journalistinnen, Betroffene und Expertinnen zu verschiedenen Themen zu Gast. Moderator Louis Klamroth spricht mit ihnen über aktuelle Ereignisse. Kurze Videos liefern dabei Hintergründe und Fakten.

Außerdem können sich die Zuschauerinnen und Zuschauer bei "Hart aber fair" mit ihren Meinungen, Fragen, Ängsten und Sorgen einbringen. Die Gäste werden im Laufe der Sendung mit den Zuschriften und Meinungen des Publikums konfrontiert.

Louis Klamroth lädt in der Regel montags zu "Hart aber fair". Wer am jeweiligen Tag zu Gast in der Sendung ist, veröffentlicht der WDR bereits vorab. Die Sendung wird live gesendet und dauert 75 Minuten. Die Talkshow beginnt gewöhnlich um 21 Uhr. Wer die Live-Übertragung verpasst, findet diese in der ARD-Mediathek.

"Hart aber fair": Um dieses Thema geht es heute Abend

Die Runde bei "Hart aber fair" diskutiert stets über ein spezifisches Thema. Worum es genau geht, wird in der Regel schon Tage vor der Show festgelegt. Aufgrund aktueller Entwicklungen sind aber jederzeit kurzfristige Änderungen möglich. Das Thema der heutigen Ausgabe (27. November) ist: Aus Haushaltsloch wird Regierungs-Krise: Ampel vor der Zerreißprobe?

Auf der Webseite von "Hart aber fair" wird das Thema genauer erläutert: "Seit zwei Wochen weiß die Bundesregierung: Der Haushalt hat ein riesiges Loch. Warum wirken alle immer noch so überrumpelt? Reichen neue Tricks fürs Schuldenmachen oder muss eisern gespart werden? Was hält die Ampel noch zusammen, außer der Angst vor Neuwahlen?"

"Hart aber fair": Diese Gäste sind heute (27. November) dabei

Ralf Stegner (SPD) , Bundestagsabgeordneter, stellv. Parteivorsitzender der SPD Schleswig-Holstein

, Bundestagsabgeordneter, stellv. Parteivorsitzender der SPD Schleswig-Holstein Ralph Brinkhaus , Bundestagsabgeordneter, ehemaliger Fraktionsvorsitzender

, Bundestagsabgeordneter, ehemaliger Fraktionsvorsitzender Henrike Roßbach , Journalistin, Korrespondentin im Parlamentsbüro der SZ

, Journalistin, Korrespondentin im Parlamentsbüro der SZ Wolfgang Weber, Vorsitzender der Geschäftsführung des Verbands der Elektro- und Digitalindustrie (ZVEI e.V.)

Vorsitzender der Geschäftsführung des Verbands der Elektro- und Digitalindustrie (ZVEI e.V.) Konstantin Kuhle (FDP), stellv. Fraktionsvorsitzender

Die Talkshow von Moderator Louis Klamroth gehört seit Jahren zu den erfolgreichsten im deutschen Fernsehen. Vor dem Wechsel ins Hauptprogramm der ARD lief die Sendung ab 2001 sieben Jahre lang im WDR. Bis 2022 wurde sie von Frank Plasberg moderiert.

Das sind die nächsten Sendetermine von "Hart aber fair"

Für gewöhnlich läuft "Hart aber fair" montags ab 21 Uhr im Ersten. Ausnahmen sind bei besonderen Ereignissen oder während der Sommerpause der Talkshow möglich. Das sind die nächsten Sendetermine:

Montag, 4. Dezember, 21 Uhr

Montag, 11. Dezember, 21 Uhr

Nach der Ausstrahlung: So sehen Sie "Hart aber fair" als Wiederholung und in der Mediathek

Wiederholungen von "Hart aber fair" laufen in der Regel in verschiedenen Sendern der ARD. Üblicherweise wird die letzte Sendung noch in der Nacht nach ihrer Erstausstrahlung erneut im Ersten gezeigt. Weitere Wiederholungen gibt es meist am Tag danach um 20.15 Uhr bei Tagesschau24 und einige Stunden später bei 3sat.

Kurz nach der Live-Sendung wird "Hart aber fair" zudem in der ARD-Mediathek zur Verfügung gestellt, wo die Talkshow dann jederzeit abgerufen werden kann. (fmg)

Seit 2023 moderiert Louis Klamroth die ARD-Talkshow "hart aber fair". Foto: WDR/Thomas Kierok

"Hart aber fair": Die wichtigsten Fragen und Antworten zur ARD-Talkshow

Was für eine Sendung ist "Hart aber fair"?

"Hart aber fair" ist eine politische Talkshow, die im Ersten ausgestrahlt wird. Die Sendung wird seit 2023 von Louis Klamroth moderiert und behandelt aktuelle politische und gesellschaftliche Themen.

Wann wird "Hart aber fair" ausgestrahlt?

Die Sendung wird in der Regel montags um 21 Uhr live aus Berlin oder Köln gesendet. Sie dauert meist 75 Minuten.

Wer sind die Gäste in der ARD-Talkshow?

Bei den Gästen von Louis Klamroth handelt es sich meist um Politikerinnen und Politiker, Medienschaffende sowie Expertinnen und Experten. Zum Teil werden auch Bürgerinnen und Bürger in die Diskussion einbezogen, wenn sie von einem Thema direkt betroffen sin.

Wo kann ich verpasste Folgen ansehen?

Verpasste Folgen können in der ARD-Mediathek angesehen werden. Dort sind sie in der Regel kurz nach der Ausstrahlung verfügbar. Außerdem gibt es Wiederholungen im Ersten, bei Tagesschau24 und 3sat.

Kann man bei "Hart aber fair" live dabei sein?

Wer "Hart aber fair" live erleben will, kann als Zuschauer bei der Talkrunde in Berlin oder Köln dabei sein. Tickets gibt es hier. Das Besondere: Die Eintrittskarten sind kostenlos, im Vorfeld der Sendung aber schnell vergriffen.

Kann ich Fragen an die Gäste stellen?

Ja, in der Sendung gibt es interaktive Rubriken, bei denen Zuschauerinnen und Zuschauer vorab und manchmal live Fragen stellen können. Diese werden dann in der Sendung behandelt.