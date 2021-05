ZDF-Talk "Markus Lanz": Diese Gäste kommen am Mittwoch in die Show

Berlin Dreimal pro Woche spricht Markus Lanz mit seinen Gästen über aktuelle Themen. Hier lesen Sie, welche Gäste am Mittwoch dabei sind.

Die ZDF-Sendung von Markus Lanz ist eine der erfolgreichsten deutschen Talkshows

Der Moderator lädt drei Mal pro Woche Gäste in seine Show ein

Lesen Sie hier, welche Gäste am Mittwochabend bei "Markus Lanz" dabei sind

Politiker, Journalistinnen, Fachleute zu allerlei Themen: Viele – mehr oder weniger – prominente Menschen sind regelmäßig zu Gast in der ZDF-Talkshow "Markus Lanz". Der Moderator spricht mit ihnen über aktuelle Ereignisse, aber greift auch private Themen auf.

Kritik vom Dienstag: "Markus Lanz": Gabriel muss sich unangenehmen Fragen stellen

Dreimal pro Woche lädt Markus Lanz zu seiner Talkrunde. Wer am jeweiligen Tag zu Gast in der Sendung ist, veröffentlicht das ZDF jeweils am Nachmittag vor der Sendung. Am Abend wird die Sendung dann einige Stunden vor der Ausstrahlung aufgezeichnet.

"Markus Lanz": Diese Gäste sind am Mittwoch dabei:

Robin Alexander, Journalist

Christoph Ploß, Politiker

Prof. Hendrik Streeck, Virologe

Christina Berndt, Journalistin

Markus Lanz. Foto: Markus Hertrich / dpa

Die Talkshow von Moderator Markus Lanz gehört seit Jahren zu den erfolgreichsten im deutschen Fernsehen. Und laut dem Medienexperten Bernd Gäbler verändert sie sich in letzter Zeit: Lanz spricht mit seinen Gästen zunehmend über Politik, statt über seichte Boulevard-Themen. (fmg)

Kritik vom letzten Donnerstag: "Markus Lanz": Was der Nahost-Konflikt mit Deutschland macht