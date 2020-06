ProSieben dreht für „Beauty & The Nerd“ in Apolda

Juliane, Jenny und Ramona (v.l.), das Team vom Beauty-Salon „Studio Eins“ in Apolda hatte am Dienstag ganz besonderen Besuch im Haus. Ein Team der ProSieben-Sendung „red.“ schaute mit Sven K., einem der Kandidaten von „Beauty & The Nerd“ vorbei und drehte im Rahmen der zweiten Staffel der Reality-Show. Sven kommt aus Apolda und hatte sich als einer der insgesamt sieben Nerds beworben. Im normalen Leben ist der 22-Jährige Lehramtsstudent für katholische Religion und habe sogar seinen eigenen Altar zu Hause. Die nächste Folge von „Beauty & The Nerd“ wird am Donnerstag, um 20.15 Uhr auf Pro Sieben ausgestrahlt. Im Anschluss in „red.“ ist dann zu erfahren, warum Sven denn eigentlich den Salon in Apolda besucht hat.