"Tatort: Unter Wölfen“: High Noon in Ludwigshafen

Was ein bisschen Slow-Mo doch ausmacht: Wenn Lena Odenthal zum Showdown auf dem Betriebsgelände der Security-Firma anrückt, erscheint jede ihrer Bewegungen bewusst überhöht. Diese Frau weiß, was sie tut und will nur eines: Gerechtigkeit! Und wenn sie dann endlich schießt, dann spritzt auch das Blut zeitlupen-zäh im hohen Bogen – und jeder, der zuschaut, will mitfeuern: Ja, schieß den Widerling tot, er hat es verdient!

Die Schlussszene, die in Wirkung und Ästhetik an Quentin Tarantinos „Django Unchained” erinnert, ist die beste Szene des ganzen Films – schon weil sie diesem durchweg düsteren, fast dystopischen „Tatort: Unter Wölfen“ am zweiten Weihnachtstag ein gerechtes Ende setzt.

Der 72. Lena-Odenthal-Tatort ist ein Western, der geschickt mit den Mitteln des Genres spielt. Die Zeitlupe gehört dazu, seit Sam Peckinpah in seinem Meisterwerk "The Wild Bunch" 1969 eine solche effektvolle Schießerei erstmals in Slow-Mo inszenierte.

"Tatort: Unter Wölfen": Frau gegen Mann

Nun darf die Dienstälteste der „Tatort“-Kommissare, seit 1989 dabei, endlich zeigen, wie tough sie ist – noch tougher, als ihr übliches Lederjacken-Outfit verspricht. Und auch wenn es für ihren „Lonesome Sheriff“ noch keine gendergerechte Bezeichnung gibt, zeigt dieser „Tatort“ doch vor allem den unbeirrbaren Kampf einer einzelnen, einsamen Frau gegen eine organisierte Machomänner-Küngelei.

Gleich von mehreren Seiten musste sich die Kommissarin in dieser „Tatort“-Folge anhören, dass der Fall um den gewaltsamen Tod eines Clubbesitzers „eine Nummer zu groß“ für sie sei. Da brauchte es Mut und ein ausgeprägtes Gerechtigkeitsgefühl, um dagegen zu halten, eine gute Figur außerdem: Ulrike Folkerts, inzwischen 59 Jahre alt, hat sich super gut gehalten, das zeigt sie selbstbewusst in vielen Close-Ups und selbst nackt unter der Dusche.

Lesen Sie auch: Immer mehr Kommissarinnen in deutschen Krimireihen

Gedreht wurde schon im Juni-Juli 2019 in Ludwigshafen, Baden-Baden und Offenburg. Trotzdem wirkt die Kamera von Cornelia Janssen so distanziert, als müsste der Fall „Unter Wölfen“ inmitten der Pandemie gelöst werden. Es ist ihr 16. Tatort für den SWR, seit 2007 schon bebildert sie regelmäßig die Ludwigshafener Fällen, wo hinter der kühlen Industrie-Fassade diesmal eine gar bedrohliche Grauzone lauert.

Perfekt besetzt, weil echt widerlich anzusehen, agieren in der Clubszene ausschließlich harte Jungs. Vor allem Gerhard Arentzen (Thure Riefenstein) ist ein skrupelloser Macho-Widerling, der als Chef einer Security-Firma die brutalen Kampfsport-Mannen (alles Statisten) mit dem gleichen ritualisierten Männergehabe und kryptischen Befehlen regiert wie seinen Kampfhund Lothar.

Dass bei den Dreharbeiten einer der Komparsen tatsächlich per internationalen Haftbefehl festgenommen wurde, mag ein „Funfact“ sein: In Italien wegen bewaffnetem Überfall sowie einer Entführung verurteilt, aber flüchtig, hatte er bis zu seinem Zeitungsinterview, in dem er von seinem Leben prahlte, 12 Jahre unerkannt in Süddeutschland gelebt …

Noch mehr wirkt dieser Zufall aber, als hätte man ihn extra für diesen „Tatort“ erfunden, wie so vieles an dieser harten Weihnachtsgeschichte. In „Unter Wölfen“ fühlen sich die Schläger, Erpresser und Dealer, die für einen Mindestlohn als Security arbeiten, so unbehelligt und selbstsicher, dass sogar Politik und Justiz vor ihnen kapitulieren.

Krasse Drehbuchbrüche

Schuld daran ist nicht zuletzt die Polizei. Chronisch unterbesetzt, kann sie angeblich nicht mehr alleine für „Ruhe, Ordnung und Sicherheit“ sorgen. Das aber ist schon ein kleiner, irritierender Bruch im Drehbuch: Bei einem so massiven Personalmangel, wie behauptet, würde eine Polizeistreife wohl kaum der Bitte einer Hauptkommissarin entsprechen, stundenlang vor ihrem Haus Wache zu schieben – um aufzupassen, dass ein Kind (Lucy Loona als Zeugin) nachts nicht spazieren geht …

Das durchaus spannende Drehbuch stammt von Regisseur Tom Bohn, der schon diverse andere Tatorte inszeniert hat. Er hat auch Erfahrung als Veranstalter eines Independence Filmfestivals und sitzt seit letztem Jahr im Stadtrat von Landsberg am Lech, im Südwesten Bayerns. Deshalb müsste er eigentlich wissen, dass sein Drehbuch in vielen Details von völlig falschen Annahmen ausgeht: Nie und nimmer können zum Beispiel private Security-Firmen in dieser Republik polizeiliche Hoheitsaufgaben „zur Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit“ übernehmen.

Werden private Security-Dienste zum Beispiel als Türsteher in einem Club beschäftigt, üben sie mit einem sogenannten „Jedermannsrecht“ lediglich das Hausrecht des Veranstalters aus. Das funktioniert ähnlich wie bei Schwarzfahrer-Kontrollen: Erwischt ein Kontro jemand ohne Ticket, darf er ihn vom Ort entfernen. Gibt es Ärger, muss die Polizei gerufen werden.

Spannend anzusehen, aber fern jeder Realität

Die in diesem „Tatort“ konstruierte Nähe zur Politik ist deshalb umso mehr einem Verschwörungsmärchen zuzurechnen: Spannend anzusehen, aber fern jeder Realität. Denn egal, wie die Personalsituation der Polizei in den Gemeinden aussieht, verfügt der Innenminister eines Bundeslandes stets über ausreichend LKA-Leute zu seinem Schutz.

Auch muss eine Pressekonferenz in den Räumen eines Ministeriums nicht extra bewacht werden – das Gebäude ist ohnehin gesichert. Wer schon einmal da war, weiß, dass niemand ohne Vorlage eines Personalausweises hineinkommt.

Und wirklich hanebüchen ist die gezeigte Einmischung des Ministers in aktuelle Ermittlungen: Ein Innenminister hat gegenüber einem Oberstaatsanwalt überhaupt kein Weisungsrecht. Dessen Chef ist der Justizminister. Aber auch in einem solchen Fall würden laufende Ermittlungen niemals einfach aufgrund eines Anrufs abgebrochen: Die Einstellung eines Verfahrens muss juristisch begründet und aktenkundig festgehalten werden, damit sie überprüfbar bleibt. Schließlich leben wir in einem Rechtsstaat – und nicht im Macho-Küngelland.

Lesen Sie auch: Warum das „Tatort“-Jubiläum Jörg Hartmann unter Druck setzte