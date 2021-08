Die Bundestagswahl könnte Ziel möglicher Manipulationen aus dem In- und Ausland sein. Besonders Akteure im Cyberraum stehen unter Beobachtung. Bundesinnenminister Horst Seehofer appelliert an die Bürger, "aufmerksam und aufgeklärt" mit Falschinformationen umzugehen.

Berlin. Am Sonntag treffen die Kanzlerkandidaten beim ersten TV-Triell aufeinander. Sendetermin, Ablauf, Moderatoren: Alle Infos zur RTL-Show.

Noch etwa ein Monat bis zur Bundestagswahl. Der Wahlkampf startet in die heiße Phase – und schafft es am Sonntagabend in die Prime-Time von RTL. Der Kölner Sender strahlt dann das erste der diesjährigen Wahl-Trielle aus, die das bisherige TV-Duell der Kanzlerkandidatinnen und -kandidaten ersetzen. Hier finden Sie die wichtigsten Informationen rund um das Wahlkampf-Event.

Was ist ein TV-Triell?

Im Wahlkampf treten die Spitzenkandidatinnen und -kandidaten im Wettstreit um die Stimmen der Wählerinnen und Wähler gegeneinander an. Besonders im Fokus stehen dabei jene drei, die in Zukunft die Regierung Deutschlands anführen wollen: Annalena Baerbock (Grüne), Armin Laschet (CDU) und Olaf Scholz (SPD). Sie bewerben sich um das Kanzleramt – und wollen der Bevölkerung zeigen, warum sie am besten für den Job geeignet sind.

Mehr zum Thema Bundestagswahl 2021 in unserem Newsletter. Jetzt anmelden!

Damit sich die Bürgerinnen und Bürger ein Bild von den Kanzlerkandidaten und der -kandidatin machen können, finden vor der Wahl diverse öffentliche Veranstaltungen statt. Besondere Beachtung finden dabei die Events, bei denen alle drei Kandidaten aufeinander treffen. Diese Runden werden meist im TV übertragen und in diesem Jahr als TV-Trielle bezeichnet.

Warum heißt das Duell in diesem Jahr Triell?

Vor den vergangenen Wahlen war es immer der gleiche Ablauf: Angela Merkel (CDU) stellte sich als Bundeskanzlerin in einem TV-Duell ihrem Herausforderer von der SPD. Doch weil in diesem Jahr auch die Grünen eine Kandidatin ins Rennen ums Kanzleramt schicken, musste der Name der Aufeinandertreffen geändert werden.

Den der Begriff "Duell" steht für einen Wettstreit zwischen zwei Personen. Da nun drei Kanzlerkandidaten antreten, werden die Aufeinandertreffen als "Trielle" bezeichnet.

Wann findet das TV-Triell von RTL statt?

Das erste große TV-Duell des Wahlkampfs wird im Wahljahr 2021 von RTL ausgerichtet. Es findet am 29. August und damit knapp einen Monat vor der Bundestagswahl statt.

Union:

Sozialdemokraten:

Die Grünen:

Freie Demokraten:

Die Linke:

Alternative für Deutschland:

Wo wird das RTL-Triell übertragen?

Sowohl RTL als auch der zur selben Mediengruppe gehörende Nachrichtensender ntv übertragen am Sonntag das erste Wahltriell. Das Wahlkampf-Event beginnt um 20.10 Uhr und kann live im TV verfolgt werden. ntv startet seine Übertragung bereits um 20.05 Uhr. Im Anschluss senden beide Sender eine Analyse-Sendung – laut Ankündigung mit "prominenten Gästen". Alternativ zum TV kann das Triell auch im ntv-Livestream verfolgt werden.

Die Kanzlerkandidaten und -kandidatin bei der Bundestagswahl 2021, Armin Laschet, Annalena Baerbock und Olaf Scholz (v.l.), treten bei RTL zum Wahl-Triell an. (Fotomontage) Foto: IMAGO/Sven Simon

Wer moderiert das TV-Triell von RTL?

Moderiert wird das TV-Triell von RTL-Nachrichtenmann Peter Kloeppel und seiner Kollegin Pinar Atalay. Die Journalistin hatte erst vor kurzem von den Tagesthemen zu dem Kölner Nachrichtensender gewechselt und soll diesem zu einem seriöseren Image verhelfen.

Welche weiteren Wahlkampf-Trielle gibt es?

Vor der Bundestagswahl am 26. September finden noch zwei weitere TV-Trielle statt. Am 12. September treffen die Kanzlerkandidaten im öffentlich-rechtlichen Fernsehen bei ARD und ZDF aufeinander. Eine Woche später folgt am 19. September – genau eine Woche vor der Wahl – das Triell von ProSieben, Sat.1 und Kabeleins.

Warum gibt es dieses Jahr so viele Trielle?

In den vergangenen Wahlkämpfen gab es stets nur ein TV-Duell. Das lag daran, dass Angela Merkel nur für eine solche Veranstaltung zur Verfügung stand. Die verschiedenen TV-Sender mussten sich daher zusammenschließen und eine gemeinsame Show produzieren.

Den Luxus, nur an einer solchen Veranstaltung teilzunehmen, konnte sich Angela Merkel als amtierende Kanzlerin erlauben. Da nun jedoch drei "neue" Kandidaten antreten und nach 16 Jahren Merkel eine Ära endet, ist das Interesse am Wahlkampf groß. 2021 finden deshalb gleich drei TV-Trielle statt.