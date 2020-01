Nordhausen. Anja Gerlach veranstaltet am Valentinstag in Nordhausen einen Fifty-Shades-of-Grey-Abend. Nicht nur Frauen sind willkommen.

Valentinstag in Nordhausen: Prickelnder Filmgenuss im Theater

Geht nicht, gibt es bei Anja Gerlach nicht. „Wenn ich mir etwas in den Kopf gesetzt habe, dann ziehe ich das auch durch“, sagt die 36-Jährige. Und so hat die Servicekraft ihre Idee trotz kritischer Stimmen immer weiter verfolgt und eine besondere Veranstaltung auf die Beine gestellt, die es in der Form noch nicht in Nordhausen gegeben hat. Davon ist Anja Gerlach überzeugt. Unter dem Titel „Die fesselnden Verführungen“ lädt sie die Nordhäuser am Valentinstag ab 17 Uhr zu einem prickelnden Filmabend ein. Dafür verwandelt sich das Theater in einen Kinosaal. Über die Leinwand flimmern alle drei Teile von „Fifty Shades of Grey“.

Die Hollywood-Verfilmungen basieren auf der erfolgreichen gleichnamigen erotischen Roman-Trilogie der britischen Autorin E.L. James aus den Jahren 2011 und 2012. Erzählt wird die Geschichte der 21-jährigen Studentin Anastasia Steele, die bei einem Interview für die Uni-Zeitung den 27-jährigen Unternehmer und Milliardär Christian Grey kennenlernt und sich sofort zu ihm hingezogen fühlt. Erst nach und nach erfährt sie von seinen sadomasochistischen Vorlieben. Projekt ist eine Herzensangelegenheit Die Bücher hat Anja Gerlach nie gelesen. Auch als der erste Film im Kino lief, war sie nicht unter den Zuschauern. „Ich war mit Freunden im zweiten Teil, habe mir aber vorher den ersten Teil gekauft und angeschaut, damit ich weiß, um was es überhaupt geht“, erinnert sich die 36-Jährige. Ihr gefielen die Filme so sehr, dass sie es nicht mehr abwarten konnte, auch den letzten zu sehen. „Mir hätte es gefallen, alle Teile hintereinander weg an einem Abend anzuschauen“, meint sie. Bei dem Kinoformat „Ladies Preview“ zum Valentinstag 2018 im Nordhäuser Filmpalast nutzte Anja Gerlach die Gelegenheit und unterbreitete Kino-Chef Jürgen Deisting diesen Vorschlag. „Er war begeistert und wollte versuchen, einen solchen Filmabend zum Frauentag 2019 anzubieten“, erzählt die Nordhäuserin. Doch daraus wurde nichts, so dass Anja Gerlach im Mai vorigen Jahres begann, eine solche Veranstaltung auf eigene Faust zu planen. „Es ist für mich eine Herzensangelegenheit“, sagt die 36-Jährige über ihr Projekt. Viele Hürden mussten bewältigt werden Ein passender Veranstaltungsort war dank eines Reisediashow-Vortrages schnell gefunden. „Der lief im Theater über eine Leinwand und brachte mich auf die Idee, den Abend dort zu veranstalten“, erläutert sie. Anja Gerlach sprach mit dem Intendanten Daniel Klajner, der sofort bereit war, sie bei ihrem Vorhaben zu unterstützen und ihr die Räume zu vermieten. Die erste Hürde war genommen, weitere Schwierigkeiten folgten. So musste sich Anja Gerlach eine Lizenz besorgen, um die Filme zeigen zu können. „Und die war an ein paar Bedingungen geknüpft“, berichtet sie. So durfte die Nordhäuserin nicht mit den Originaltiteln der Filme für ihre Veranstaltung werben, die deshalb mit „Die fesselnden Verführungen“ überschrieben ist. Schwierig gestaltete sich auch die Frage nach dem Kartenverkauf, für den Anja Gerlach eigens eine Webseite entwickelte. Im Eintrittspreis enthalten sind nicht nur die Filme, sondern auch Snacks, Eis und Getränke. „Auch eine Fotobox steht bereit“, wirbt Anja Gerlach für den Abend, der nicht nur etwas für Frauen ist. Karten für die Veranstaltung am 14. Februar gibt es ausschließlich über die Internetseite www.valentinsfilmabend.de. Der Einlass beginnt um 17 Uhr. Der erste Film startet 18 Uhr.