Szene aus „Anatomie eines Falls“ mit Swann Arlaud (l.) und der Thüringer Schauspielerin Sandra Hüller. Der Gewinnerfilm der Goldenen Palme in Cannes läuft am Sonntag, 20 Uhr im Rahmen des Europäischen Kinotags in Gera. Außerdem ist er aktuell in vielen Filmkunstkinos zu sehen, neben Gera unter anderem auch im Lichthaus-Kino in Weimar, im Kino im Schillerhof und am Markt in Jena.