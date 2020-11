Recht sang- und klanglos ist das touristische Themenjahr 2020 – „Musikland Thüringen“ – in der Corona-Krise untergegangen. Festival-Großereignisse mussten ersatzlos gestrichen oder in stark verschlankter Form nachgeholt werden. Und nun schweigen die Orchester und Spielleute wieder.

Ein Lichtblick immerhin bleibt: Die Sparkassen-Kulturstiftung Hessen-Thüringen hat zu volkstümlichem Preis einen 220 Seiten starken, reich bebilderten Reader herausgegeben, der Gäste wie Einheimische zum Besuch bekannter Musikstätten wie auch zu manch herzhafter Entdeckung verführen soll. Die Koordination des fachkundigen Autorenkollektivs lag in Händen Christoph Meixners als Chef des Landesmusikarchivs und Tiago de Oliveira Pintos, der an der Franz-Liszt-Hochschule lehrt.

Von A wie Altenburg bis Z wie Zeulenroda geht die Reise. Natürlich durchs Bachland und die so reiche Orgellandschaft, aber auch zu den Festivals und auf Spuren der famosen Volksmusiktradition. E- und U-Musik, Folklore und Tonkunst sind zu klangvollem Bukett vereint. Wer sich ein wenig auskennt, hat mindestens einige der unzähligen Bachs auf dem Zettel, Brahms in Meiningen und auf Altenstein, Hummel und die Neudeutschen um Liszt in Weimar oder Max Bruch in Sondershausen. Aber wer ahnt, welches private Glück – die Ehe mit Clara – Robert Schumann erst dank seiner Promotion in Jena beschieden war, dass Reger in der Saalestadt wohnte oder dass der Chemieprofessor Alexandr Borodin die Salana mit seinem Besuch beehrte?

So schmökert man sich gern durch das kleine Bändchen, ist mal bei Johann Cilenšek, einem der bedeutendsten DDR-Neutöner, in Weimar, mal in Benshausen bei einem völlig Vergessenen der Beethovenzeit zu Besuch: bei Johann Daniel Elster, dem eifrigen Chorgründer und Massenstimmfestfetischisten.

Herz, was willste mehr? Volksmusik, fraglos. Also auf, auf: auf den Spuren der Dorfkapellen und Kirmesgesellschaften, der Volksliedsammler und -komponisten. Dem instruktiven, gut lesbaren Paperback fehlt nur ein Namensregister mit Seitenverweisen; aber die hiesige Musikgeschichte soll man sich halt anhand der Lektüre – in der Zeit nach dem Virus – erwandern.

