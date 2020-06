In Gefahr: Eine Blaumeise (Cyanistes caeruleus) ist in einem Garten, im März und April wurden auffällig viele an Krankheit verstorbene Vögel dieser Art gemeldet.

Vogelwelt in Not

Die Experten hatten es bereits befürchtet: Blaumeisen sind die großen Verlierer der „Stunde der Gartenvögel 2020“. Thüringenweit wurden 30 Prozent weniger Tiere pro Garten gemeldet, ergab die Auswertung der Daten. Als Ursache wurde bereits im Vorfeld das Bakterium Suttonella ornithocola identifiziert. Es verursacht bei den Meisen eine schwere Lungenentzündung, die letztendlich zum Tod führt.

Die gute Nachricht: Seit Mai geht die Zahl der infizierten Vögel deutlich zurück. „Wir haben die Hoffnung, dass die übrig gebliebenen Blaumeisen sich in der derzeitigen Brutsaison gut vermehren. Dies könnte die Verluste eventuell wieder ausgleichen“, erklärt Klaus Lieder, Sprecher der Landesarbeitsgruppe Ornithologie im Nabu Thüringen.

Neuer Rekord. Über 4900 Vogelfreunde haben sich an der Zählaktion vom 8. Bis 10. Mai in Thüringen beteiligt. „Mit dem diesjährigen Ergebnis toppen wir das bisherige Rekordjahr 2017“, so Lieder weiter. Der Ornithologe vermutet, dass der Corona-Shutdown zu einem verstärkten Interesse für die Natur vor der Haustür und damit zu den hohen Mitmach-Zahlen geführt hat.

Wie immer in den letzten Jahren war der Haussperling mit 5,7 Vögeln pro Garten der am häufigsten gemeldete Vogel, 2019 waren es noch 6,18 Tiere pro Garten. In der Rangliste folgen: Amsel, Kohlmeise, Star, Feldsperling, Mehlschwalbe und Blaumeise. „Der Haussperling ist zwar immer noch der am häufigsten gesichtete Gartenvogel, dennoch gehen die Bestände des kleinen Kerls europaweit weiter zurück“, warnt Lieder. Einer der Gründe könnte möglicherweise im Mangel an Insekten liegen. Der Haussperling benötigt diese sogenannten Kerbtiere aber für die Aufzucht seiner Jungen. „Hinzu kommt, dass immer mehr Nistmöglichkeiten an Gebäuden durch Altbausanierungen verloren gehen“, weiß Lieder weiter.

Große Verlierer in diesem Jahr sind neben Blaumeise auch der Star und der Grünfink. Insgesamt gehen in Thüringen die Bestände der meisten Vogelarten seit geraumer Zeit zurück. Eine Ausnahme bilden dieses Jahr nur Mehlschwalbe, Mauersegler und Türkentaube.

Mehr Infos auf www.stundedergartenvoegel.de abrufbar. Die nächste Vogelzählung, die „Stunde der Wintervögel“ steht vom 8. bis 10. Januar 2021 an.