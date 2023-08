Abba-Tribute in Symphony.

Vogtland-Philharmonie startet mit musikalischem Großprojekt im Reichenbacher Park in die neue Saison

Reichenbach. Die Vogtland Philharmonie startet mit Abba-Open-Air in neue Konzertsaison.

Am Samstag, 12. August, startet die Vogtland-Philharmonie nach einer Sommerpause in die Konzertsaison 2023/2024 und bringt mit der Revivalband Swede Sensation gleich ein musikalisches Großprojekt in den Reichenbacher Park der Generationen.

Ab 20.30 Uhr sind zu „ABBA Tribute in Symphony“ die größten Hits der vier Schweden in originalgetreuen Arrangements und sinfonischer Umrahmung zu erleben. Bei Sommerwetter sorgen dann eine große Discokugel, die passende Lichtshow sowie Plateauschuhe und Bühnenoutfits auch optisch für den nostalgischen Charakter. Restplätze sind noch an der Abendkasse erhältlich, die um 19 Uhr öffnet. Der Zugang erfolgt über die Wiesenstraße 62.