Mein Weg zur Kunst: Vom Kinderbuch zur Tätowiernadel

Erfurt. Anna-Stefanie Kempe hat zwei Ausbildungen und 2020 ihr eigenes Studio in Erfurt eröffnet.

Seit sie denken kann, hat Anna-Stefanie Kempe schon einen Stift in der Hand gehabt. Heute gehen ihre Motive wortwörtlich unter die Haut. Im Januar vorigen Jahres hat die 31-Jährige gemeinsam mit ihrem Verlobten Tobias Hofmann im Herzen von Erfurt mit dem Tattoostudio Atelier Alabaster den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt.

„Wir haben uns hier ein zweites Wohnzimmer eingerichtet“, sagt Kempe. Zwei Monate war der Laden offen, bevor Corona ihre berufliche Existenz auf den Kopf stellte. Das Paar bekam nur wenig finanzielle Unterstützung vom Staat, deckte die laufenden Kosten aus Ersparnissen. „Ein fünfstelliger Betrag fehlt schon“, erklärt Hofmann, der sich um die Verwaltung des Ladens kümmert.

In dieser Zeit baute sich Kempe einen kleinen Onlineshop auf, in dem sie auch aktuell wieder Zeichnungen und Illustrationen auf Stickern, T-Shirts oder Schmuck verkauft, um zumindest etwas einzunehmen. „Aber dafür bin ich einfach nicht bekannt“, sagt sie.

Schon im Jugendalter hat Anna-Stefanie Kempe, die 1989 in Freiberg in Sachsen geboren wurde, den Traum, Tätowiererin zu werden. Inspiriert hätten sie dazu Fernsehsendungen. Statt auf Lehramt zu studieren, entschloss sich Kempe zu einer Grafik-Ausbildung, die sie 2010 in Dresden beendete. Es folgte ein vierjähriges Studium an der Bauhaus-Universität in Weimar mit einem besonderen Abschlussprojekt: Kempe illustrierte und schrieb das Kinderbuch „Paul Raumfahrer und das Geheimnis des Dachbodens“, das ein Weimarer Verlag veröffentlichte.

Zur Person

Anna-Stefanie Kempe, 1989 in Freiberg in Sachsen geboren

Doppelte Ausbildung zur Gestaltungstechnischen Assistentin sowie Bachelor of Fine Arts

Seit vier Jahren als Tätowiererin im Bereich „Handpoke“ tätig, seit 2020 selbstständig

Größte Wünsche: gesund bleiben, wieder regelmäßig tätowieren können und mehr Anerkennung für die Tattoo-Branche

Kontakt und Infos unter www.instagram.com/anna.alabaster/

Nach ihrem Studium arbeitete Kempe kurzzeitig in einer Werbeagentur und hielt sich mit Gelegenheitsjobs über Wasser. Doch erst 2017 fand die Künstlerin in einem Studio in Arnstadt zum Tätowieren – und stach sich selbst mit 27 zum Üben ihr erstes eigenes Tattoo. Ihr ehemaliger Chef war es, der sie zu ihrem Stil führte: dem sogenannten Handpoke, einer Tätowierform, bei der ohne Strom per Nadel in kleinen Punkten gestochen wird. Durchschnittlich drei Stunden dauert ein Termin, maximal zwei Kunden am Tag bedient Kempe normalerweise. Ihr Kundenstamm reicht dabei bundesweit vom Schüler bis zum Staatsanwalt und von 17 bis 77. Ihre Faszination für die Flora und Fauna sowie Mystik lässt sie in ihre Arbeiten einfließen und ist dafür mittlerweile bekannt.

Anna-Stefanie Kempe und Tobias Hofmann wünschen sich, dass die Tattoo-Branche mehr Anerkennung erfährt – vor allem als Kunsthandwerk. „Viele verbinden Tattoos immer noch mit Seefahrern oder ’Knackis’. Dabei vereint das Tätowieren ein so breites Spektrum an Künstlern und Stilformen wie kaum ein anderer Beruf. Es ist eine Art kreativer Schmelztigel“, sagt Hofmann. Und dieses kreative Handwerk wolle man im Atelier Alabaster so bald wie möglich wieder unter die Haut bringen.